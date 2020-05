Fakta lovede beboere nattesøvn: Men de larmer stadig om natten

I sidste uge kunne vi fortælle beboerne på hjørnet af Dortheavej og Frederiksborgvej, at de kunne se frem til en langt bedre nattesøvn. Fakta som ligger i stueetagen lovede nemlig, at de ikke længere ville få leveret varer om natten.

For 12 dage siden sagde Fakta, at de nye leveringer ville få effekt inden for få dage.

Men det holdt ikke.

Flere beboere har sendt både videoer og billeder til NordvestLIV af lastbiler, som kører til og fra Fakta om natten.

Josephine er en af de beboere, der ikke kan sove om natten, når Faktas varebure triller raslende afsted. Hun ærgrer sig over, at nattelarmen er fortsat trods løfter.

»Jeg er svært skuffet over Coops (Faktas ejere .red) håndtering af det her. Desværre er jeg ikke overrasket over, at Coops løfter til os beboere ikke bliver overholdt. Det er ikke første gang, det sker,« siger hun.

Josephine håber, at kommunen vil tage affære, hvis Fakta og Coop ikke følger deres løfter op med handling.

Som tidligere beskrevet i NordvestLIV er det dog ikke helt let for kommunen at gøre noget ved nattelarmen. Det skyldes, at den kommer fra offentlig vej, og det kan kommunen ikke umiddelbart regulere. Kom larmen derimod fra Faktas område, ville kommunen kunne sætte ind.

Hvem der til gengæld kan gøre noget er Coop, og det har de fortsat tænkt sig at gøre, siger informationsdirektør, Jens Juul Nielsen.

»På grund af helligdage er de ændrede køreplaner for levering til Fakta-butikken blevet lettere forsinket. Der vil fra tirsdag 2. juni ikke længere være de larmende leverancer i nattetimerne. Vi beklager, at det har taget lidt længere at få plads, end vi havde forventet,« skriver han i en mail til NordvestLIV.

Josephine håber stadig, at Coop vil holde ord, eller at andre vil træde til og gøre noget ved problematikken. »ikke kun for os beboere på kollegiet, men for mange andre borgere I Københavns Kommune, som står i samme situation«.