Tilgroet og vissent: Knud er træt af »øjebæ«

Har du ligesom Knud Hofgart også undret dig over, hvad meningen er med den, efter nogens mening, forsømte skulptur på trekanten lige før Fuglebakken Station?

Det var ikke en begejstret Knud Hofgart, som Nordvest LIV mødte ved den transparente skulptur i krydset ved Bispeengbuen og Borups Allé her til morgen. Faktisk har han været så træt af øjebæen, som han kalder skulpturen, at han vil have den nedlagt.

Det startede meget godt tilbage i 2018, hvor Arkitekt Simon Hjermind Jensen fik idéen til en smuk installation der skulle pryde det ellers belastede trafik-knudepunkt på grænsen til Frederiksberg. “Biotop” som skulpturen hedder, skulle udover at være en del af en områdefornyelse, også være et forsøg på at lave et lille økosystem – et eksperiment, som skulle strække sig over 3 år.

»Første år var jeg glad og tilfreds« siger Simon Hjermind Jensen. »Alt blomstrede og stod i fuld flor, ligesom det var tiltænkt« fortsætter han. Han giver dog Knud Hofgart ret i, at det godt kan være et lidt trist syn at køre forbi, da vedligeholdelse af skulpturen ikke er en option qua eksperimentet.

For de interesserede, så indeholder Biotop’en 60 forskellige arter frø og en stor bifamilie. Skulpturen er formet som en organisme i et håb om, at vi som beskuer i højere grad vil adoptere den – der er med andre ord tænkt over tingene. »Det er spændende med et rum i byen, hvor man ikke kan komme ind« siger Simon Hjermind Jensen, som stadig efter to år tager forbi sit værk I ny og næ.

Fra bæ til kunst

»Nu giver det mening« siger Knud Hofgart, efter vi kunne fortælle ham den egentlige tanke med denne Biotop. Knud Hofgart mener dog, at man kunne gøre meget for at forskønne oplevelsen ved blandt andet at slå græsset omkring Biotop’en. »Der er ingen tvivl om, at vi som beskuer ville have større forståelse for et sådan eksperiment, hvis vi vidste, hvad det handlede om – ergo havde en informationstavle ikke gjort noget skidt« siger Knud Hofgart. Og det giver vi ham kun ret i.

Ingen tvivl om, at Biotop’en var flot i år et – men nu syner den hen. Bierne er døde, og planterne er visnet. Sådan ser det I hvert fald ud, når man triller forbi i det store kryds. For nogle er det måske en sørgelig slutning, andre vil formentlig sætte pris på de planter, der trods alt stadig lever i kunstværket.