Nordvest Løberne: Ny social løbeklub skal styrke løbeglæden

Det startede med en strøtanke hos Jamil Sheikh, men blev lynhurtigt et stærkt initiativ til en løbeklub, som en stor del løbeglade NV’ere knuselsker. På kun tre dage er der kommet over 70 tilmeldte.

Når man laver et sammenkog af introteksten på Nordvest Løbernes klubside, springer den grundlæggende tanke med klubben hurtigt en i øjnene – nemlig at bringe fællesskab og nærvær ud i det fælles rum. Og mindst lige så vigtigt er det, at der løbes på det enkelte medlems niveau og præmisser.

Lige præcis det er noget, som vægtes højt, da der på den måde er større chance for en individuel succes. Og så understreger klubsiden, at der naturligvis rettes ind efter Covid-19 forskrifterne, de skal jo ikke glemmes.

Andre nyheder

»Vi skal holde gang i ilden og lægge op til det fede arrangement og det fede sammenhold,« siger Jamil Sheikh, som sidder med et smil på læberne, som når helt op i hans øjne. Det er tydeligt at mærke en gejst og det stærke drive, han besidder.

Han brænder virkelig for at skabe en god oplevelse krydret med løbeglæde her I Nordvest. Som han så fint siger »Vi skal mødes om et fælles tredje«.

Nordvest Løberne er etableret på et demokratisk grundlag og som et forum, hvor alle som udgangspunkt har en stemme. Jamil startede med en forsigtig forespørgsel i gruppen ‘Det sker i Nordvest‘.

Her gik spørgsmålet på, om der kunne være interesse for en løbeklub i Nordvest – og så blev han ellers blæst bagover. Allerede på det tidspunkt bød han velkommen til sin medorganisator Christine Bonde, som viste stor interesse for etablering af en sådan klub, mens den stadig var en spirende tanke.

Det er tydeligt, at Jamil er glad for Christinas medvirken, da det på den måde er nemmere at balancere mellem et fuldtidsjob, familie og den nye sociale løbeklub.

Nordvest Løberne skal danne rammerne for et forhåbentlig nyt netværk fuldt af løbeglæde. Det er i hvert fald målsætningen bag initiativet. Efter kun tre dage var der over 70 medlemmer i den nyetablerede klub, hvilket var til stor overraskelse for Jamil Sheikh.

»Alle troede, at alle gjorde det, så ingen endte med at gøre det,« kommer det fra Jamil. Men sådan skulle det ikke være længere. Derfor tog Jamil Sheikh initiativet.

Andre nyheder

Ikke en pik-måling

Med en baggrund som tidligere konkurrenceløber og som triatlet på eliteniveau igennem 10 år har Jamil Sheikh været medlem af en del løbeklubber. Her har han oplevet en decideret “pik-måling”, når det kommer til distance og løbetider.

Det gør ham træt – han vil hellere have at folk motiveres af fællesskabet og lysten til at komme ud og have det sjovt og være i et løberum, som føles godt for den enkelte.

Jamil Sheikh vil bidrage med al den erfaring, han har, hvis der er stemning for det.

NV er mangfoldighed

Alle kan melde sig ind i Nordvest Løberne – der skal ikke være nogle grænser eller begrænsninger. Men at størstedelen af de allerede registrerede medlemmer kommer fra Nordvest overrasker ikke Jamil Sheikh.

»Jeg vil klart lægge op til, at der holdes en gode tone, at vi har det fedt, og at man mødes udenfor de planlagte løbehold – at man bliver et sammenhold fra Nordvests bedste side. Også selvom man kommer udefra. Nordvests bedste side er mangfoldigheden, og det skal vi holde fast i,« siger Jamil Sheikh til NordvestLIV.

Utterslev Torv bliver stedet, hvor Nordvest Løberne holder til. Turene vil gå ud herfra og fortsætte ud i det nærliggende område med moserne og det fine fugleliv.