Klumme: Set fra 2100 – Den selvudnævnte ordensmagt

Af Mette Malene Bloch, foredragsholder

NÅ, VI BLIVER VIST nødt til lige at vende det, syns’ du ikke? Altså hele det her coronahelvede vi går igennem.

Jeg har boet i bydelen i mange år efterhånden, og selvom vi har tårer i øjnene over hvor kært og skønt det er, at alle synger fællessang i egne stuer, så er der edder også sluppet en bisse ud på Østerbro. Den indre bisse der bor helt inde i sjælen og ikke ofte får lov at slippe ud.

Jeg havde egentlig troet at en situation, der var så speciel, havde fået det bedste frem i os alle, men nej, bydelen har vist sig at have ufatteligt mange selvudnævnte politimænd og -kvinder, der skælder og smælder, hvis du ikke springer for livet, når de kommer imod dig, for Gud forbyde at de selv skal flytte måsen.

Andre nyheder

TOPPEN AF MÆRKELIG ADFÆRD oplevede min datter og jeg, da vi var i SuperBrugen i Nordre Frihavnsgade. Da vi nærmer os kassen, står der én og lægger varer på båndet, og så står der en dame langt ude til højre et par meter væk, hun kigger ikke mod båndet, men virker optaget af et stativ med slik. Line, min datter spørger så (på behørig afstand) »Undskyld, jeg skal lige høre, står du i kø?« Det var venligt, og det var ærligt talt svært at se. Damen vender nu ansigtet (et surt et) og vrisser: »Ja, det KUNNE man måske også regne ud, hvis man ellers var lidt intelligent!!«

LINE OG JEG GLOEDE måbende på hinanden og knækkede derefter sammen af grin, men inden i var jeg målløs. Målløs over tonen, og over at nogen finder det nødvendigt at tale så grimt, opføre sig som var de mere rigtige, eller som havende mere ret til at være her end andre.

Når denne klumme rammer avisen skal vi helt sikkert stadig stå sammen, hver for sig, men gør det med venlighed, hjælp selv til, ved at rykke lidt, hvis der er trangt med plads, og sørg for at du selv overholder de regler der er, og lad derefter andre selv styre deres.