DEBAT: Skybrudsprojektet på Strandboulevarden

Indlægget er et udtryk for skribentens egen holdning.

Byrådskandidat til Kommunalvalget 2021, Dansk Folkeparti

Det er positivt, at der i skybrudsprojektet bliver plantet flere træer, end der bliver fældet. Det må så samtidigt være et mål at bevare gamle træer.

Derudover vil jeg gerne foreslå, at Byens Fysik sammen med Østerbro Lokaludvalg under projekteringen også tager fat på Byens Natur og biodiversitet. Plant gerne seljepil, tørstetræer, eg og måske endda et par elmetræer. Københavns Kommune skal arbejde for biodiversitet generelt og burde hurtigt lave en plan for urban biodiversitet. Det er muligt. Bare sæt i gang.

Med det rette plantevalg i skybrudsprojektet stiger biodiversiteten betydeligt, samtidig med at vi beskytter os mod monsterregn og klimaforandringer. Gevinst på alle hylder. Når Lokaludvalget i projekteringsfasen skal indgå i en videre dialog med forvaltningen om indretning af de grønne arealer, så bør forvaltning og lokaludvalg have et stærkt fokus på biodiversitet – og kære TMU – afsæt gerne ekstra midler til indsats for biodiversitet overalt i byen.

Men der er også behov for byliv med mindre butikker, udeservering og udeophold, så de nye arealer kan indtages af byens borgere. Skab de rette miljøer langs Strandboulevarden og skab et uderum for alle med fortovscafeer og småhandlende, så der bliver liv i gaden. Se på de eksisterende forhold og gør dem bedre. Og placer gerne mange bænke i det fremtidige parkstrøg, som det gerne skulle blive.