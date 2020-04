Klumme: Genåbning – den svære balance

For lidt over måned siden lukkede det meste af Danmark ned for at bekæmpe COVID-19. I dag ser Verden anderledes ud. Mange mennesker er dybt berørte både arbejdsmæssigt, familiemæssigt og socialt. Ligesom mange andre steder, gik Østerbro i stå. Butikkerne lukkede helt eller delvist ned.

Det har været en udbredt misforståelse, at mange af butikkerne har været tvunget til at lukke ned. Det var faktisk de færreste.

Butikkerne lukkede lynhurtigt ned for at tage et sundhedsmæssigt ansvar. Både set i forhold til at hindre smittespredningen blandt befolkningen og samtidig for at beskytte deres medarbejdere.

Et stort ansvar og et omkostningstungt ansvar.

Nu ser det ud til at myndighederne er ved at få kontrol over virussen. Det er på mange måder yderst positivt for alle. Jeg er sikker på, at butikkerne som lukkede ned, bærer en stor del af ansvaret for denne positive udvikling.

Det håber jeg at borgerne på Østerbro vil belønne ved at handle i butikkerne som aldrig før. Det fortjener de.

Genåbningen bliver en svær balance.

På den ene side skal butikkerne tage forskellige værktøjer i anvendelse, for at sikre personalet og den fysiske butik mod COVID-19 og den nye virkelighed. På den anden side, skal der skabes salg, som indhenter den tabte omsætning, hvilket normalt betyder et øget kundeflow.

Vi er langt fra færdige med COVID-19, så derfor kan jeg kun stærkt opfordre borgerne på Østerbro, til at udvise stort hensyn til hinanden og butikkernes ansatte.

Hold den nødvendige afstand. Hvis der er for mange i en butik, så gå igen og kom tilbage senere.

Nogle butikker tilbyder også private bookinger. Så er man sikker på at blive betjent. Benyt disse nye serviceydelser. Udvis omhu ved at anvende den nødvendig håndhygiejne, som butikkerne tilbyder.

Butikkerne står klar til at servicere, er du klar til at handle?