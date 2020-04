GLS har slået hjørnet ihjel

Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Af Marie Varming, journalist og ophavskvinde til www.fortidensfacader.dk

Det er rigtig nemt at hente en pakke i den nye GLS-butik på Nordre Frihavnsgade. Og i en coronatid er kundeområdet så sterilt, at det formentligt kunne bruges som operationsrum, hvis der skulle blive behov for yderligere kapacitet på det område.

Desværre er facaden det også. Det, der skulle være et centralt og levende hjørne på en pulserende handelsgade, er slået ihjel. Før lå en grønthandel, som muligvis havde problemer med både smileyer og prissætning, men som skabte liv. Indehaverne havde bevaret de gamle facader, fra da der lå farvehandel på adressen.

Da GLS sidste år overtog, blev det hele dækket med hvid maling, og vinduerne ind til pakkelagerområdet blev ”dekoreret” indefra med… suk… rockwool. Jeg tænker tit over, hvad der kommer i vinduerne som kompensation for de historiske facader og de dekorative varer, vi før kunne glæde os over? Håbet er efterhånden slukket.

Jeg indrømmer, at butikken er praktisk, når man handler på nettet, men hvis jeg havde vidst, at GLS-shoppen ville koste gaden så meget, havde jeg aldrig bestilt så meget som et stykke håndsæbe på nettet med levering af GLS.

Bitten Brun

Director commerciel, GLS

Svar: Venter på godkendelse fra kommunen

Af Bitten Brun, director commerciel, GLS

Vi beklager den ikke afsluttede vinduesdekoration på Ndr. Frihavnsgade. Det er ikke GLS’ endelige plan for vinduerne, I ser p.t.

Vores forslag til udsmykning af vinduerne er sendt til kommunen og afventer godkendelse. Men vi kan allerede nu afsløre, at vi ikke kommer tilbage til fortidens farverige udtryk.

Hvis vores oplæg bliver godkendt, bliver det med udstilling af varer i vinduerne – skiftende over tid. Men fortsat med vores kendetegnende blå og gule logo på hvid baggrund.

Vi håber, I vil synes om det endelige resultat, når det er på plads. Vi kender endnu ikke slutdatoen for opgaven.