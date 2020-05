Strandboulevarden må ikke blive ødelagt

Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Af Jakob Næsager (K), gruppeformand og politisk leder

Vi bør bevare træerne og den grønne boulevard på Strandboulevarden.

Vi konservative er skeptiske over for planerne om at ødelægge boulevarden og meget imod at fælde de mange træer.

Vi konservative ser gerne, at det nødvendige grønne regnvandsbassin lægges midt i gaden, så vi fortsat har det smukke boulevardpræg. Det vil også give plads til cykelstier i begge retninger.

Vi håber, at der kan anlægges parkeringspladser under jorden, så der bliver mere plads over jorden.