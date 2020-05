Klumme: Ved du, at her er ensrettet

Af Anne-Mette Gravgaard, præst og borger tæt på Sortedams Sø

SIDEN CORONAENS trussel blev kendt, har jeg fået en vane: hver dag spadserer jeg mindst en gang rundt om Sortedams Søens nordre del. Og jeg er ikke den eneste, der nyder ænder og svaner, hejrer og gæs med gæslinger og skøre skarver. Siden 21. marts har vi været en hær af løbende eller flanerende individer i alle aldersklasser, med og uden barnevogne, der på samlebånd bevæger os rundt om søen i urets retning.

I LØBET AF FORRIGE UGE da vuggestuer, børnehaver og de mindste skoleklasser åbnede igen, er vi blevet endnu flere. Nogle af de yngste holder fast i et langt tov med knuder for hver 2. m. For de lidt større er varianten en pind på en meters penge, som børnene parvis bærer mellem sig med en lignende afstand til næste par i rækken. Både små og store mennesker synes at være med på ensretning helt uden protest. Men – og det er så her, det spørgsmål, jeg går og tumler med, opstår: Der er på mine vandreture også altid fire-seks modgående, nogle enkelte gange, endog mod-kørende trafikanter på søbredden.

Andre nyheder

DET ER IKKE DET, der undrer mig, for det kan ske, at man ikke kender reglerne, har set de blå skilte med en retningspil og et piktogram af fodgængere eller mødt én af de omskolede parkeringsvagter, der af og til vogter søens hjørner. Det, der undrer mig, er mine medmenneskers manglende reaktion. Ikke en eneste gang har jeg observeret en af de andre lovlydige ensrettede henvende sig til en af de modgående syndere for at hjælpe eller korrigere af hensyn til smittefare, en eventuel bøde eller af blot og bar irritation! Hvad skyldes det? Jeg kan bevidne, at synderne for det meste er taknemlige, og at man tit får ønsket om en god dag med sig videre på turen.