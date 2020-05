Klumme: Flere skraldespande, tak!

Af Angela Brink, journalist og forfatter

Lige så skønt det er, når vejret er godt i disse tider, hvor man ikke må forsamles indendøre, lige så ulækkert er det at se, hvordan skraldet flyder på de kønne og indbydende offentlige rum, vi er heldige at have mange af på Østerbro.

En tur på Gunnar Nu Hansens Plads dagen efter en lørdag eller helligdag er en tour de force i McDonalds-skraldepapir, pap og plastik. Og går man på den grønne midterrabat på Strandboulevarden, kan man konstatere, de affaldsspande, der er nogle ganske få steder på vejen, typisk bogstaveligt talt bugner af – ja undskyld udtrykket, men – lort. På kønne små pladser som Bopa Plads, Victor Borges Plads og andre små oaser er billedet langt hen ad vejen det samme. Vi er sådan set gode til at bruge affaldsspandene, de bliver bare overfyldt. Ud over, det er ulækkert, må det næsten være sundhedsskadeligt, og det er en skændsel, der ikke bliver gjort mere ved det fra kommunens side.

KOMMUNEN FORKLARER, at folk fylder det forkert i affaldsspandene. F.eks. må man ikke smide sin brugte takeaway-emballage i de offentlige skraldespande. Så er der fugle, der bliver tiltrukket og roder skraldet op for at få fat i madrester. Men hvad er det for noget pjat? Vi har jo netop brug for affaldsspandene for at kunne komme af med sådan noget som takeaway-emballage. Skraldespandene skal være der for borgerne, ikke omvendt. Og for at de skal virke efter hensigten, skal det være nemt at bruge dem til, hvad end det er hundeposer, slikpapir eller pizzabakker. Derfor må der flere og større skraldespande op. For det er nemmere at huske at putte skralden i en affaldsspand, når man jævnligt kommer forbi dem.

Med app’en ”Giv et praj” kan man give kommunen besked, hvis man kommer forbi en overfyldt skraldespand. Men der er så mange massivt overfyldte skraldespande, det kan synes komplet uoverskueligt at forsøge at rapportere alt det skrald, man ser. Og løsningen ligger i at få sat endnu flere og større affaldsspande op. Store, kvadratiske med låg hen over, så fuglene ikke kan komme ned i dem. Ligesom de gode skraldespande, de har fået sat op på Sandkaj. Sæt også gerne nogle skraldespande og bænke op i midterrabatten på Strandboulevarden. På den måde kan vi nyde boulevardens lange stræk af grønt græs samtidig med, vi får mindre skrald og forhindrer de mange, der vender deres bil ind over midterrabatten, selvom det rent faktisk er en forseelse, der kan takseres med et klip i kørekortet, hvis politiet ser det.