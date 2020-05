Indlægget er et udtryk for skribentens egen holdning.

Af medlem af Borgerrepræsentationen Helle Bonnesen (K)

Først og fremmest tak til Kjeld Lykke for i sidste uge at sætte fokus på debatten med Strandboulevardens fremtid. Jeg kan kun give Kjeld Lykke ret i, at man skal have fløjlshandsker på, når man ændrer på boulevarden, som er så særegen for Østerbro og for København.

I Borgerrepræsentationen har Konservative arbejdet for en løsning, der både er fremtidsorienteret, samtidig med at man ikke maltrakterer historien for denne smukke gade.

Under behandlingen af projektet med skybrudssikring og cykelsti fremstillede Konservative et forslag i Borgerrepræsentationen, som gik ud på, at Strandboulevarden skal forblive en boulevard, hvor regnvandsbassin placeres i det grønne bælte i midten, at man bevarer så mange træer som muligt, at der bliver anlagt cykelstier i begge retninger, og at der placeres parkeringspladser under jorden.

Sidstnævnte skal særligt ses i lyset af, at der mangler p-pladser på Indre Østerbro, da belægningen i forhold til antal udstedte tilladelser er over 100 procent.

Desværre fik vi ikke opbakning, hvilket er meget ærgerligt. For Strandboulevarden fortjener respekt.