Borger om fornyelse: En genoplivning af boulevarden

Rasmus Rex

Strandboulevarden 62B

13. maj skrev Kjeld Lykke under overskriften ”Mordet på boulevarden” (intet mindre!) i mod det kommende forgrønnelsesprojekt på den nordlige del af Strandboulevarden.

Han finder, at det vil ødelægge bydelens eneste boulevard af parisisk tilsnit, når man fx vil nedlægge kørebanerne i den ene side.

Vi er mange, som også holder af den fine, brede vej; men arh, Kjeld Lykke – det er ikke et mord, det er en genoplivning!

Fakta: Vejen har 6 (seks!) baner asfalt til biler og anden kørende trafik. Det, Kjeld kalder den brede midterrabat, er gennem mange år blevet høvlet ned og er i dag en relativt smal, afbrudt stribe slidt græs, hvor træerne kæmper for at holde fast helt ude i kanten af kørebanen. Strandboulevarden fremtræder i dag i mine øjne langt fra parisisk – eller for den sags skyld paradisisk.

Det lyder da fantastisk, at biltrafikken samles for sig selv, at der bliver meget mere grønt, og at der skabes plads til ophold og sikker færden i den østlige side, hvor solen og lyset er eftermiddag og aften, og at der sker en forbedring af de allerfleste af de nuværende, ret forpinte vejtræers vækstvilkår.

Nu har beboere på Østerbro ventet i 20 år på andet end asfalt på Strandboulevarden – lad det endelig ske! jeg glæder mig til meget mere af det gode liv på Strandboulevarden.