Nej tak til spildevand, men ja tak til Svanemølleholmen

I 11. time blev udledningen af mange millioner liter spildevand i Øresund udskudt – som minimum – til efteråret. Teknik- og Miljøforvaltningen er nu blevet pålagt at finde alternative løsninger.

Og det er vigtigt, for nu skal vi altså have alle alternativerne frem på det politiske bord, så vi har mulighed for at forhindre en udledning direkte i Øresund. Men samtidig må vi ikke forsinke – eller helt forhindre – den byudvikling af Svanemølleholmen på Ydre Nordhavn, der er i gang.

Som erhvervslivets borgmester glæder jeg mig nemlig over planerne om et erhvervsområde på den del af Svanemølleholmen, hvor AP Pension vil bygge et nyt domicil og Nykredit et nyt hovedsæde. Der er også planer om en park, og senere også om boliger i området. Alt i alt er det planer, der vil forvandle hele Svanemølleholmen til et attraktivt område med både erhverv og boliger. Boliger med plads til, at familier kan leve, trives og arbejde. Københavns kommune er en afgørende medspiller i byudviklingen, og derfor er det vigtigt, at København ikke spiller sine kort forkert og uprofessionelt ved at forsinke byggeriet.

Udledningen af spildevand i Øresund handler ikke kun om den aktuelle sag.

Den handler også om udfordringer med overløb i kloaksystemet, der hvert år resulterer i, at adskillige millioner liter spildevand bliver hældt direkte ud i Øresund.

I Venstre ser vi gerne, at HOFOR bliver pålagt at sørge for, at den udledning af spildevand bliver så lille som overhovedet mulig. Det gælder, uanset om det handler om større operationer som den på Svanemølleholmen, eller om vand, der løber over efter et skybrud.

Vi skal simpelthen have alle alternative løsninger frem i dagens lys, så vi kan træffe den bedst mulige løsning for miljøet.

Og samtidig skal vi holde fokus på den fortsatte udvikling af Nordhavn – nemlig den, der er til gavn for både erhvervslivet og de mange københavnere, der gerne vil bo netop der. Planen for hele området er netop sendt i høring, og hos Venstre glæder vi os til at læse svarene fra den. Vi vil nemlig have sat fart på udviklingen af byen – med de nødvendige hensyn til miljøet.