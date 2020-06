Anarki på Østerbrogade: En dag går det galt

Indlægget er et udtryk for skribentens egen holdning.

Af Jørgen Nørgaard, Østerbrogade

Cyklister har høj prioritering ifølge mange politikere. Jeg har dog længe undret mig over, at der intet sker, hvor cykelstien ved Søerne munder ud i Østerbrogade.

På midten er der ganske vist en midterrabat, men ingen skilte, streger, blinkende lys eller lignende, der markerer, at her kommer dagligt tusindvis af cyklister og gående for den sags skyld, der skal krydse Østerbrogade.

Hvad denne ’lukken øjne’ fra de ansvarlige myndigheders side for virkeligheden skyldes, er en gåde for mig.

Jeg bor i nærområdet og iagttager ofte, ligesom jeg selv er cyklist og har problemet med at komme over, at cyklisterne fuldstændigt er overladt til bilisternes forgodtbefindende.

Ofte opstår der uheldige episoder, når f.eks. en bilist holder tilbage, og en anden ’tumpe’ i anden bane lige skal videre, så vedkommende kan nå det grønne lys ved Ryesgade.

Så vidt jeg ved, har der ikke været nogen alvorlige ulykker, men hvis ikke der gøres noget, vil det uvægerligt gå galt en dag. Og det kan vel heller ikke være meningen, at trafikreguleringen skal være op til bilisterne.

Så jeg opfordrer de ansvarlige politikere, politi eller hvem det nu er, der har ansvaret, til at finde en løsning der tilgodeser ikke blot bilisterne, men også alle øvrige, der skal krydse Østerbrogade på dette sted.

Ps. jeg har hørt, at politiet mener, der ikke kan gøres noget, da det ligger for tæt på krydset ved Ryesgade. Det undrer mig dog, når jeg ser, hvad der er af trafiklys, overgange mv. på Chr. Havn mellem Prinsessegade og Volden.