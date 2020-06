Klumme: Turist i dit eget postnummer

Af journalist Else Bjørn

Dette forår er vi mange, der knap har været uden for vores eget postnummer, fordi nogen i Kina spiste en flagermus. Vi har gået ture i stedet for at besøge venner, og Østerbros pladser og parker har myldret af liv i passende afstand. Nu længes vi efter nye horisonter, efter ukendte gader og fremmed land. “Hvad udad tabtes, det skal indad vindes« skrev digteren H.P. Holst, hvis grav du kan gå forbi på Holmens Kirkegård bag Lille Trianglen. Når én dør lukker, åbner sig en ny, og denne sommer er perfekt til at udforske hvide pletter på dit Østerbro-kort og gå ad andre veje og ad ukendte stier.

Jeg fandt en lille maritimt tidslomme på min vej fra Svanemøllebugten til Nordhavn, da jeg tog stien ved Sejlklubben Frem ved siden af skoven af stiger og stativer ned til lystbådehavnen, forbi bænken og et par piberygende søulke, videre omkring siloen og op Lautrupskaj, hvor fiskerbåde og turskibe ligger i ly af det imponerende Svanemølleværk.

I år bliver ingen sommerferie i Sydfrankrig, men har du udlængsel, så brug fantasien og gå en tur på Sandkaj og en luft solbrillerne på Nordhavns svar på promenaden i Cannes. Og husk et pitstop på din vej, så vi kan holde liv i vores gode restauranter, caféer og isbarer. Far vild omkring byggepladserne ved Orientkajs smukke metrostation. Gå ad Bordeuxgade og i Meny på Southhamptongade i de riges reservat, som er åbent for alle med eksotisk grøntafdeling, levende hummer i bassin og champagne i hyldemetervis.

Eller gå en tur på Holmens Kirkegård i læ for vind og vrimmel hils på H.P. Holst, let på hatten for Emma Gad og ønsk langtursskipper Kløvedal go’ vind på hans sidste rejse.

