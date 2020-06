Kommunen afsætter flere penge til udvidelse af havnebusruten: »Det glæder mig«

Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Af Susan Hedlund (S), medlem af Borgerrepræsentationen

Havnebusserne kan i år fejre 20-års jubilæum i Københavns kanaler med en udvidelse af havnebusruten til Nordhavn.

I Københavns Kommunes budget fra 2019 besluttede Borgerrepræsentationen at forlænge havnebusruten til Nordhavn med et stoppested ved Orientkaj, et stop ved Langeliniekaj samt to ekstra stop ved Islands Brygge Syd og Enghave Brygge. Anlægsudgifterne til de fire nye stoppesteder er i mellemtiden desværre blevet højere end forudset.

Derfor har Borgerrepræsentationen besluttet at afsætte ekstra midler til at kunne gennemføre udvidelsen af havnebusruten.

Andre nyheder

Torsdag 14. maj kom en endelig aftale om brugen af København Kommunes overskydende budgetmidler fra 2019 på plads, og heri blev der afsat en pose penge til, at københavnerne nu kan tage havnebussen til Nordhavn.

Det glæder mig, at der er blevet afsat penge til de nye stoppesteder til havnebussen, da jeg mener, at havnebusserne er til glæde for mange københavnere og turister, der på den måde kan komme nemt og flot igennem byen.