Unge synspunkter: Fra rejseplaner til NATO

6. klasse på Øbro fri Skole sendte os læserbreve, som eleverne skrev, inden coronakrisen satte ind. Vi har bragt første del i Østerbro Avis, her følger resten.

Af 6. klasse på Øbro Fri Skole

Rejseplanerne skal op igen

Af Tone Rosenkilde Vinsted

I idræt skulle min klasse og jeg for første gang tage bussen til Østerbro Stadion.

Vi havde fået stoppestedet at vide af vores lærer, men vi vidste ikke, hvilken bus vi skulle tage. Så vi gik over og kiggede på et busstoppested og ledte efter rejseplanen, men hvor var den henne? Vi kunne ikke se, hvor bussen kørte hen, og det var irriterende, fordi vi så ikke var i lige så god tid, som vi ville havde været.

Det er simpelt hen for dårligt, fordi rejseplanerne på mobilen har både unge og især ældre svært ved at bruge. Og hvad nu hvis man ikke har en mobil? Hvad nu hvis ens mobil er gået ud af strøm eller på grund af vinterkulden? Så derfor synes jeg, vi skal få de rejseplaner op igen, så alle kan se hvor bussen kører hen.

Flere skraldespande, tak

Af Wilmer

Alle ved, at når man går på gaden, er der skrald mange steder, og det er der ikke nogen, der syntes er fedt.

Derfor synes jeg, at der skal opsættes flere skraldespande i København. Jeg har en hund og når jeg er ude og lufte den så går den og lugter og prøver at spise skraldet på gaden. Skrald er ikke godt for miljøet, men det havner stadig på gaderne. Hvis vi sætter flere skraldespande op, er der flere steder at smide det ud og så kan det være, at der ikke havner lige så meget på gaderne. Vi kan ikke fjerne alt skrald fra gaderne, men vi kan prøve at fjerne størstedelen.

Vi må lave om på, at folk smider skrald på gaden, og det her kunne være en ide. Så hvis vi sætter flere skraldespande op på gaden, er der flere steder at smide det ud, og så kan det være, at der havner mindre skrald på gaden. På Østerbro er der mange hundeejere, men ikke mange skraldespande. Hunde skal på toilettet, og det gør de på gaden. Det skal samles op, men hvis der ikke er noget sted at smide det ud, så bliver poserne bare smidt på gaden eller lorten bliver ikke samlet op. Så det jeg siger er, at der skal være flere skraldespande i København.

Flere fire-mandssæder i togene

Af Thit

Jeg tager nogle gange offentlig transport. Når jeg tager offentlig transport, gør jeg det med min familie, og så vil vi gerne sidde sammen.

Det kan være svært at sidde sammen, når der ikke er flere fire-mands-sæder tilbage.

Vi ender derfor for det meste med at blive splittede op, og det kan være irriterende. De fleste, der tager tog til arbejde, vil også gerne sidde på et fire-mands-sæde, især hvis deres arbejde ligger langt væk. Folk, som ofte kører tog, vil sidde på fire-mands-sæder, fordi der er mere plads end på to-mandssæder. Derfor mener jeg, at der skal være flere fire-mands sæder til familier og arbejde.

Overfyldt indendørs skatepark

Af Thomas

I den indendørs Copenhagen Skatepark i Sydhavnen er der kun åbent om onsdagen for løbehjul, bmx, osv., hvor resten af ugen er åben for skateboard.

Det er meget irriterende, ikke kun for mig, men også for mange andre, da parken hurtigt bliver overfyldt, og man ikke kan køre og træne tricks. Man kan derfor ikke undgå at køre ind i eller ind foran nogen.

Derudover koster indgangen også 50 kroner per gang, og det er faktisk rigtig mange penge per måned, og der er mange folk har ikke så mange penge hele tiden. Så en god ide kunne være, at man havde åben en ekstra dag for løbehjul og lignende, og det måske kunne blive lidt billigere.

For dyrt at skate indendørs

Af Linus

Hej jeg hedder Linus, jeg er 12 år, og jeg går i 6 klasse på Øbro Fri Skole. Det meste af min fritid bruger jeg på at køre på skateboard.

Mit problem er, når det regner går siden af skateboardet i stykker, hvis man kører på det i regnvejret. I København er der mulighed for at køre i indendørshaller, når det regner, eller at det er for koldt til at være udenfor.

Mit problem med de her haller er indgangspriserne. De her priser ligger på omkring 50 kroner, hvilket jeg synes er en ærgerlig begrænsende faktor for, at man kan få lov at dyrke sin fritidsinteresse. Derudover lukker disse haller forholdsvis tidligt i weekenderne (omkring klokken 19:00), som jo er de dage, hvor man har bedst tid til at skate eller dyrke andre fritids interesser.

I min ideelle verden var der billigere, hvis ikke fri entre. Derudover skulle hallerne også have længere åbent i weekenderne, for at man virkelig kunne udvikle sine færdigheder og få rørt sig, så man ikke ender med at sidde indenfor og spille computerspil hele dagen i stedet.

Jeg ved ikke, om det her er muligt, men jeg håber virkelig, at der bliver gjort noget ved det i fremtiden, så alle børn og unge i København har lige stor mulighed for at komme ud og få skatet uden at skulle tænke på penge som en begrænsende faktor for dette.

Alle skal bidrage til NATO

Af Storm, 12 år

Der skal bruges flere penge på militæret.

USA/ Donald Trump er rimelig sur på os (Danmark), fordi vi ikke ville sælge Grønland til USA. Danmark bliver tit opfattet, som om vi ikke at har så godt et militær. Det er jo ikke så god en situation at være i, når Rusland og Kina også vil have Grønland eller faktisk næsten hele verden vil have Grønland.

Jeg mener selvfølgelig ikke at vi skal have atombomber. Vi har jo NATO men vi overholder ikke de internationale aftaler om at vi skal bruge 2% af vores økonomi på militæret, som er et krav for, at man kan være med i NATO.

Så det er jo meget vigtigt, at vi holder 2% reglen. 2% reglen er en af reglerne i NATO, så alle hjælper med til at beskytte og forsvare, så jeg synes bare, at vi skal betale vores 2%, så vi i hvert fald kan hjælpe med at beskyttet andre lande.

Frankrig vil lave en Europa hær, som gør, at alle i Europa kan hjælpe og beskytte hinanden, uden at USA skal hjælpe. Så vi skal ikke kun betale 2% delen, vi skal også støtte det europæiske militær.

Og eftersom vi jo lige nu ikke overholder 2% reglen, er Donald Trump ikke mindre sur på os, efter vi ikke gav dem lov til at købe Grønland.

Kina som er et af de andre lande, som vil have fat i Grønland, er ikke blevet mindre sure på os, fordi vi sagde nej til Huawei i Danmark, og derefter blev der også sagt nej i Grønland. Og hvis vi gerne vil have, at Kina ikke skal invadere Grønland, så skal vi jo ikke gøre dem mere sure lige nu. Og Kina bliver bare stærkere, så vi har jo også brug for NATO og betale vores 2% del, som tak for at de beskytter.

Mere plads til hundene

Af Nadin

Når jeg går en tur med min hund, så ser jeg tit skilte, hvor der står at hunde skal forblive i snor. Jeg synes, det er træls, fordi jeg synes, at hunde har ret til at slippes.

Hunde har brug for at rende rundt frit, så længe en ejer er til stede. Jeg synes, der skal komme flere hundeparker på Nørrebro og Østerbro, og jeg kunne blive ved med andre bydele, så kan hundene have det sjovt og frit.