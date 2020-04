Trods coronakrise: Østerbroejendom solgt på to uger

Mens Danmark har været lukket ned, og mange ansatte har været sendt hjem, er det alligevel lykkedes for mæglerfirmaet Lintrup & Norgart at få solgt et knap 500 kvadratmeter stort hus på F.F. Ulriks Gade på Østerbro på bare to uger. Ejendommen er handlet til den udbudte pris på 11,5 millioner kroner og omfatter tre lejligheder og to enkeltværelser til udlejning samt et erhvervslejemål. »Vi har selvfølgelig godt kunnet mærke, at mange virksomheder kørte på nedsat kraft og udskød beslutninger om nye lejemål og om at købe eller sælge ejendomme. Derfor har et godt og bredt kontaktnet ekstra meget værdi lige nu, og så har coronakrisen demonstreret, hvordan aktier kan svinge voldsomt,« siger Stig Lintrup, administrerende direktør i Lintrup & Norgart.

F.F. Ulriks Gade er opkaldt efter lægen og politikeren Frederik Ferdinand Ulrik (1818-1917). Han var aktiv dansksindet i Slesvig, blandt andet ved aviserne Dannevirke og Vestslesvigsk Tidende. Efter nederlaget i 1864 flyttede han til København, hvor hans mærkesager i Borgerrepræsentationen var sundere arbejderboliger, ikke mindst byggeforeningshuse.