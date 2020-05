Kongelig rens i frihavnsgaden

Efter at have renset tøj for kongehuset i 21 år er Renseriet Jan Mikkelsen i Nordre Frihavnsgade udpeget til kongelig hofleverandør.

Der skulle egentlig have været reception her i foråret.

Renseriet Jan Mikkelsen i Nordre Frihavnsgade er blevet udnævnt til kongelig hofleverandør.

Men på grund af coronatiden er det endnu ikke blevet fejret for alvor, på disken i renseriet står dog en flot buket roser fra en kunde, og positive bemærkninger har der været mange af.

Manglede kongehuset

Udnævnelsen er kommet efter, at renseriet har renset tøj for kongehuset siden 1999.

»For 21 år siden sagde jeg, at jeg havde opnået alt, så nu manglede jeg bare kongehuset som kunde,« siger Jan Mikkelsen, som driver firmaet sammen med sin kone Mette. Som sagt, så gjort.

Repræsentanter fra kongehuset besøgte hans forretning, og siden dengang har renseriet hentet tøj på Amalienborg.

Efter 20 år med kongehuset som kunde, kan forretninger søge om at få mærkatet kongelig hofleverandør, og det er trådt i kraft nu. Titlen giver ret til at bruge kongekrone sammen med firmaets navn og logo.

Overtog fars forretning

I alt har Jan Mikkelsen tre renserier – udover i Nordre Frihavnsgade også inde i Nyhavn samt i Tune på Sjælland.

Tidligere har Jan Mikkelsen haft 14 renserier selv, men han har valgt at koncentrere sig om færre, men der er nok at se til. Udover hans egne tre arbejder firmaet også engros for andre renserier og private over hele Danmark.

Rens og pleje af skind og pels indgår også i firmaets kompetencer.

Jan Mikkelsen har haft renseri på Østerbro siden 1982 på forskellige adresser.

Året inden begyndte han i Søborg, da han som 19-årig udlært købmand ved noget af en tilfældighed overtog et renseri.

»Min far have købt et renseri og havde det i tre måneder og havde ikke lyst til mere, så overtog jeg det,« fortæller han.

Og det er blevet til meget mere end tre måneder for Jan Mikkelsen. Foreløbig 39 år.

På Østerbro har han tidligere haft renseri på Østerbrogade og i Classensgade, og siden 2012 i Nordre Frihavnsgade.

Hun så godt ud

Udover at bydelen har haft stor betydning for Jan Mikkelsens erhvervsmæssige karriere, så har Østerbro også haft stor betydning for hans privatliv.

Da han som ung var forbi renseriet i Classensgade, fik han et godt øje til en ung pige, Mette, som var i lære som smørrebrødsjomfru hos slagteren i gaden.

»Hun så nu ret godt ud,« siger han med et smil.

Hun er i dag medejer af rensefirmaet, og så har de været gift i snart 29 år og har to børn.

Og arvefølgen er sikret. Den ældste søn Anders står allerede i renseriet i Nordre Frihavnsgade og skal i fremtiden overtage firmaet.

»Ja, han er nærmest født i et renseri,« bemærker forældrene.

Renseriet Jan Mikkelsen har som stort set alle andre erhvervsdrivende mærket coronakrisen.

De har mistet 85-95 procent af omsætningen, og medarbejdere har været sendt hjem med lønkompensation.

Samfundet begynder lige så stille at åbne igen, og Jan Mikkelsen ser frem til flere opgaver, og nu kan kunderne få renset tøj hos en kongelig hofleverandør.