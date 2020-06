Månedens butik: Hos Odin Fisk er der kærlighed i luften

Odin Fisk i Nordre Frihavnsgade har eksisteret siden 1800-tallet. Den nuværende ejer Mogens Ingemann Hansen har været i forretningen siden 1989, hvor hans forældre overtog den, og ejet den i 14 år.

Der er kærlighed i luften på mange måder hos Odin Fisk i Nodre Frihavnsgade, som er kåret til Månedens Østerbrobutik af Danske Bank Østerbro og Østerbro Avis.

Indehaveren Mogens Ingemann har stor kærlighed til at lange fisk, som han betragter som en skøn spise, over disken og håndværket bag. Noget han har beskæftiget sig med stort set hele sit voksne liv.

Og så har han stor kærlighed til gaden og lokalmiljøet på Østerbro, som hans forretning med mere end 120 år på bagen i den grad er en del af.

Kærlighed i køen

Men så er der også kærlighed i en meget bogstavelig forstand.

Mogens Ingemann Hansen fortæller, at hans forretning har haft godt med kunder, da coronatiden var på sit højeste i marts og april.

»Kunderne kunne ikke gå på restaurant, men ville gerne have noget god mad alligevel. Folk har hygget sig og fået det bedste ud af det, » fortæller han.

Og to kunder hos Odin Fisk hyggede sig ekstra meget i begyndelsen af april.

En mand og en kvinde faldt i snak i køen ude på gaden, som var lang i den tidlige coronatid på grund af restriktionerne om afstand, og derfor var der god tid til at tale sammen – med afstand. De udvekslede blandt andet erfaringer om at have boet i USA, som de begge havde gjort.

Efterfølgende ville kvinden gerne i kontakt med manden for at se ham igen, og Odin Fisk satte en seddel op med et hjerte, og et billede af dette blev delt hundredevis af gange på Facebook, blandt andet fra Østerbro Avis’ side.

»Efter tre uger henvendte manden sig, og så fik de kontakt,« fortæller han.

Maria og laksebøfferne

Mogens Ingemann Hansen har også selv prøvet noget af et kærlighedseventyr i forretningen.

For seks år siden købte en kvinde ved navn Maria seks laksebøffer.

»Da hun købte laksebøfferne, fik hun at vide, at jeg kunne købes for en krone,« griner han og nævner, at han dengang var en fraskilt mand.

Efterfølgende ringede hun til forretningen for at komme i kontakt med ham.

Mogens Ingemann Hansen drak en halv flaske vin og ringede tilbage. Nu har han og maria været kæreste i seks år.

Familieforetagende

Mogens Ingemann Hansen har arbejdet i Odin Fisk siden 1989, afbrudt af en kort periode på Island, hvor hans ekskone kom fra, i slutningen af 1990’erne.

Det var hans forældre, som i sin tid overtog forretningen, der har historie helt tilbage til slutningen af 1800-tallet.

Hvorfor fiskeforretningen fik navnet Odin, som jo er betegnelsen for overguden i nordisk mytologi, ved Mogens Ingemann Hansen ikke.

Han overtog selv forretningen i 2006, og det er noget af et familieforetagende. Udover at hans forældre og ham selv har været faste bestanddele i butikken, arbejdede hans faster der også, og hans to døtre, som er i tyverne, har også hjulpet til.

Læs mere om Odin Fisk i Østerbro Avis i næste uge.