Månedens butik: Italiensk inspiration i 26 år på Lille Triangel

Lone Buch Hansen og Giordio De Renzo sælger både italienske delikatesser, is og pizzaer fra tre forskellige forretningslokaler på Dag Hammarskjölds Allé. Kunderne er så glade for dem, at de er kåret til Månedens Østerbrobutik.

Det var egentlig slet ikke meningen at de skulle åbne en italiensk delikatesseforretning dengang i halvfemserne.

Lone Buch Hansen havde som ung været i Italien og var faldet for Giordio De Renzo, og sammen var de flyttet til hendes hjemland Danmark.

Han blev ansat i det daværende italienske vinhus på Østerbro, hvor der også blev solgt delikatesser. Det var en anden italiener i Danmark, Carlo Merolli, som drev det.

Det viste sig hurtigt, at han ville sælge forretningen, og pludselig overtog Giordio De Renzo butikken, som han omdannede til en italiensk delikatesseforretning ved navn Spaghetti Martelli sammen med sin hustru i 1994.

– Jeg var kun 22 år og tænkte, hvad jeg mon nu havde kastet mig ud i. Jeg havde aldrig tænkt på at være selvstændig, fortæller hun.

Nu også is og pizza

26 år efter er de her stadigvæk, og delikatesseforretningen på Lille Triangel har de udvidet i to omgange, da butikken fyldte 20 år i 2014, skabte de en isbod med italiensk is, og da Spaghetti Martelli rundede 25 år i fjor, udvidede de med salg af små pizzaer i lokalet et par numre nede af alléen, som Frisør Hammer fraflyttede efter næsten 48 på adressen.

Om Spaghetti Martelli holder 48 år, vil tiden vise, foreløbig er der masser at lave og stor gejst, der har givet dem mod på udvidelserne, og kunderne er glade for dem, så glade at de har kåret dem til Månedens Østerbrobutik.

– Jeg kan ikke huske folks navne, men deres ansigter, og deres børn og børnebørn. Det er både lokale, som kommer her, men også folk udefra, for eksempel fra Nordsjælland, fortæller hun og nævner, at kontakten med kunder er det hele værd.

– Det er dejligt med responsen fra de glade kunder, som siger, at det er fantastisk, at I er her. Det kan ikke gøres op i tid og penge.

Var alene på banen

Da Spaghetti Martelli åbnede i 1994, var forbrugerne ikke så godt vant med varer fra Italien, som de er i dag. Dengang forbandt mange udelukkende italiensk mad med den klassiske “danske” spaghetti med kødsovs.

– Vi var næsten alene på banen dengang. Nu er der italienske supermarkeder, og de almindelige supermarkeder har mange italienske varer og forskellige olivenolier. Da vi begyndte, var vi nogle af de få, som havde friskbagt italiensk brød, og der var ingen som havde italiensk olivenolie, siger Lone Buch Hansen om udviklingen.

Men selvom der i 2020 er mange flere muligheder for at købe ind i italiensk på Østerbro, har de stadig deres niche.

– Vi finder varer fra små producenter i Italien, fortæller de.

Måske et samlet sted

Udover ægteparret er der to faste ansatte i forretningerne, og ti som sælger is, og så hjælper Lone og Giordios to børn på 19 og 22 år også til ved siden af studierne.

Og mand og kone er ikke blevet trættet af at arbejde sammen efter 26 år. Tværtimod.

– Det var Giordios store drøm at åbne et pizzasted, og efter det åbnede, har han været meget derinde. Jeg synes næsten, at vi har set alt for lidt til hinanden en periode, siger Lone.

De er glade for området ved Lille Triangel, men hun afslører, at de ikke afviser at finde et nyt og større lokale, som kan indeholde alle tre forretningselementer, så kan de både se mere til hinanden og opnå nogle praktiske fordele.