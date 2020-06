Lokal coach har fokus på at skabe endnu bedre ledere til erhvervslivet

Zuzan Linnet Degani er uddannet coach, og hun har specialiseret sig i at hjælpe ledere til at blive endnu bedre. En udfordring mange virksomheder har. Også på Østerbro.

På Indiakaj 10 sidder Zuzan Linnet Degani, der er uddannet coach og ledermentor. Hun har specialiseret sig i at arbejde med ledere der gerne vil være en bedre udgave af sig selv. Hendes firma hedder: Mentality. Som ordet betyder, har hun fokus på det mentale. Og så ønsker hun som østerbroer at række ud til de lokale virksomheder.

En menneskeret

»Jeg tager afsæt i, at det er en menneskeret at have et arbejdsliv, hvor man trives,« fortæller Zuzan, der mener at det er en menneskeret at udvikle sig i forhold til den person man er. Også som leder.

– Hvordan?

»Jeg har fokus på at højne den enkeltes bevidsthedsnivea i forhold til, hvordan denne kommunikerer med sine medarbejdere,« fortæller Zuzan Linnet Degani, der forklarer, at vi alle har nogle fortælleringer om os selv, og når vi bevidst ser på dem, sker der en personlig transformation, hvor man får større adgang til glæde og trivsel – både i private- og arbejdsmæssige relationer.

En bedre leder

Hvis man spørger Zuzan Linnet Degani er det et bevidst valg man skal tage som leder, hvis man ønsker bedre arbejdsforhold og trivsel for sine medarbejdere – og det kommer ikke af sig selv.

»Det er min erfaring, at når en leder siger: ’jeg vil gerne være en bedre leder’, og derfor begynder at kigge på sine egen kompetencer i den forbindelse, så vågner lederen op – og lederen vækker også medarbejderne omkring sig,« siger Zuzan Linnet Degani og forklarer, at det har en positiv effekt, fordi ens medarbejdere også får det bedre.

Ikke kun nøgletal

»Hvis du har en leder der ikke har arbejdet med sig selv, og som udelukkende er fokuseret på nøgletal, så har du ikke en effektiv autentisk kommunikation eller kultur, og det spreder sig ned i en organisationen,« forklarer Zuzan , der fortæller at hvis man en leder for eksempel råber, så bliver medarbejderens grænser overtrådt, hvilket aktiverer stress, fordi de fleste medarbejdere går på kompromis med sine egen værdier og lader være med at sige lederen i mod, siger ZuZan Linnet Degani, der pointerer lederens overordnede ansvar at sikre et godt sociopsykisk arbejdsmiljø. men at medarbejdere ligeledes har et ansvar. Derfor coacher hun, om nødvendigt, på alle niveauer i organisationen, da det er med til at skabe en varig kulturforandring og hvilket på sigt, ifølge Zuzan Linnet Degani, har effekt på den konkurrenceevnen.

– Hvordan får man så lederen til at opføre sig anderledes?

»Hvis lederen får indsigt i, at eksempelvis råb, sætter medarbejderne under pres, og derfor ikke gør noget godt ved effektiviteten på arbejdspladsen, så kan man begynde at ændre sin ledelsesstil,« fortæller Zuzan Linnet Degani og forklarer, at det giver en selvforstærkende effekt, da glade og trygge medarbejdere skaber et bedre arbejdsmiljø og derved også bedre resultater på bundlinjen.

Det kan lade sig gøre

Selvom det for nogle måske synes utopisk at ændres sin ledelsesstil, så kan det, ifølge Zuzan Linnet Degani, lade sig gøre. Det skyldes de metoder hun bruger.

»Jeg har arbejder ud fra systemisk teori, med andre ord grundlægende kommunikation, hvor der er fokus på værdier og empati. Jeg har fokus på, at lederen får en forståelse for hvordan andre reagerer, og når man får den indsigt, så opstår der nye muligheder i virksomheden.«

– Hvilke?

»For eksempel så er enegrammet et godt værktøj til hvordan man kan støtte sin medarbejder. Der er mange eksempler på, at når man som medarbejder oplever, at ens leder tager fat om lederskabet tillidsfuldt og konstruktivt, så har medarbejderen også en helt anden loyalitet overfor sin arbejdsgiver.«

God løn er ikke nok

Ifølge Zuzan Linnet Degani er Danmark i et paradigmeskifte, hvor det at få en god løn og have en god stillingsbetegnelse ikke længere er nok. Flere og flere medarbejdere forventer at blive set som hele mennesker.

»Så hvis man som leder har fokus på korte resultater fremfor at skabe langsigtede resultater, så skaber det utryghed. Og det er uanset om, man er mellemleder eller øverst oppe. Når det er sagt er mellemlederjobbet det sværeste lederjob at bestride, fordi du skal please op- og ned ad til,« forklarer Zuzan afsluttende.