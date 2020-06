Hvor nørdet er du med din kaffe? Tag med når April Coffee Roasters åbner på Østerbro

Kunne du tænke dig at opleve kaffe af højeste kvalitet? Så mød op når April Coffee Roasters, showroom og kaffebar, åbner 17. Juni på Østerbro.

April Coffee Roasters er bestemt ikke nybegyndere på området. Grundlæggeren er nemlig Patrik Rolf, som landede en 2. plads til verdensmesterskabet i kaffebrygning 2019, der foregik i Boston. Foruden Patrik Rolf er kafferisteriet også hjem for nuværende danmarksmester i kafferistning, Rasmus Madsen.

April Coffee Roasters er et lille kvalitetsfokuseret kafferisteri, som udelukkende arbejder med højeste kvalitet af kaffe, der er indkøbt fra hele verden. I det nye showroom på Østerbro kan man både nyde sin kaffe på stedet eller købe kaffebønner med hjem, fortæller grundlægger Patrik Rolf:

– Vi ønsker at skabe et sensorisk rum, hvor du sidde ned og nyde en kop kaffe brygget af os og købe nogle kaffebønner til at brygge og nyde derhjemme, siger Patrik Rolf.

April blev grundlagt som kafferisteri på Refshaleøen i slutningen 2016. Allerede dengang lurede ideen om at skabe et fysisk sted, hvor folk kunne komme og nyde kaffen. Det er nu blevet en realitet med det nye showroom på Østerbro, hvor kvalitet er i højsæde. Det kommer blandt andet til udtryk gennem samarbejde med møbelvirksomheden ‘House of Finn Juhl’ til indretningen og tøjmærket ‘Andersen-Andersen’, som medarbejderne har på.

Patrik Rolf, der er født i Göteborg, glæder sig til åbningen 17. juni:

– For mig som grundlægger handler det om at lukke det første kapitel af min tid i København. Jeg flyttede hertil uden nogen tilknytning til byen eller landet specifikt for at starte April, og nu er det tid til, vi bliver en del af den by, vi elsker, siger Patrik Rolf.

April Coffee Roasters ligger på Ryesgade 86A, 2100 Østerbro.