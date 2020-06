Åbning af ny Lidl i Nordhavn: Ung københavner står i front

En helt ny Lidl slår dørene op 25. juni i Nordhavn. I front for den nybyggede butik står 29-årige københavner Philip Staal Matthews, som startede i branchen som ungarbejder allerede som 16-årig. For to år siden kom Phillip til Lidl, hvor han arbejdede sig op fra souschef til butikschef i Lidl på Nørrebrogade – og fra 25. juni står han altså i spidsen for Nordhavns nye Lidl-butik. Den unge butikschef er især begejstret for åbningstidspunktet:

– Jeg glæder mig helt vildt! Især fordi, vi slår dørene op i sommermånederne, hvor Nordhavns fantastiske beliggenhed og faciliteter virkelig kommer til sin ret, lyder det fra Phillip Staal Matthews.

Andre nyheder

Den nye Lidl ligger centralt i bydelen, og det gør det nemt forbåde metropassagerer, cyklister og gående at købe ind i den nye butik. Placeringen er helt ideelt, mener udviklings- og ejendomsdirektør i Lidl, Mads T. Nielsen:

– Med sine specialproducerede facadekassetter passer butikken godt ind i det omkringliggende byggeri. Vi har øget vores fokus på at bygge butikker i de store byer. Så at kunne åbne en så stor butik i et af Københavns mest attraktive kvarterer er stort for os, siger Mads T. Nielsen.

Den nye Lidl bliver nabo til siloerne og underbo til bydelens biograf og har en størrelse på 865 kvadratmeter.

Den nye butik slår dørene op på torsdag 25. juni klokken 8.00 og kommer ugen ud til at have masser af åbningstilbud. Butikken ligger på Göteborg Plads 16 st. og vil have åbent fra klokken 8-22 alle dage.