Park Bio – 94 år på bagen

Vores lokale biografs historie går tilbage til 1926, hvor Park Teatret blev indviet 31. oktober. Åbningsfilmen var ”Scenens Fristelser”, og den første direktør var Oluf Hansen som var direktør i 10 år.

Allerede i 1922 var der blevet givet en biografbevilling til Idrætsparken. Det var hensigten at biografens overskud bl.a. skulle være med til at dække svømmehallens underskud. Der forhandledes til mange sider, men tiden gik, og først i 1925 kunne man nedsætte et byggeudvalg, og Park Teatrets bygning blev tegnet af arkitekterne Wittmaack og Hvalsøe. Grundstenen blev lagt 30. januar 1926.

Teatret var fra starten fyldt aften efter aften, og det lagde hus til mange Danmarkspremierer. Succesen fortsatte i årevis og i 1936 solgte Oluf Hansen bevillingen til J. Ahl-Nielsen. Kort tid efter, 30. december 1937, nedbrændte Park Teatret, det skete lige efter opførelsen af ”Lille Willie Winkie” med Shirley Temple.

Men blot få måneder senere, 6. april 1938, kunne J. Ahl-Nielsen byde velkommen til en ny flot biografsal med plads til 1000 gæster, med premierefilmen ”En brud i rødt” med Joan Crawford.

Efter genopførelsen var Park Teatret Københavns flotteste biografteater, og det var også stedet hvor man uddannede nye filmoperatører.

I 1951 fejrede teatret 25-års jubilæum med Danmarkspremiere på farvefilmen ”Lykkelig ungdom” med Jane Powell.

Park Teatret var den første biograf i Danmark hvor man kunne høre MGM’s lydsystem Perspecta Stereofonisk Lyd.

Det var med filmen »Forrådt« i slutningen af 1954 på de nye Bauer B12 maskiner, idet man havde anskaffet Kinoflex lærred 4,7 x 10,3 samt 1 Bionor og 2 Eurodyn højttalere

Teatret udskiftede sit filmfremvisningsudstyr i 1958, hvorefter det blev muligt at vise film i Cinemascope. J. Ahl-Nielsen var direktør frem til 1968, hvor han solgte teatret til O. Teimark efter nogle år med underskud. Teimark installerede nyt udstyr, så man kunne vise 70mm film med stereolyd, for at give teatret nyt liv.

I 1977 var der udsigt til at Park Teatret ville lukke, men det blev overtaget af A. Jespersen fra Jesper Film.

Han ombyggede teatret og skilte salen fra til en Irma butik, nu er der en Netto. Balkonen blev indrettet som biografsal med 249 pladser. Samtidig skiftede Park Teater navn til Park Bio.

Det viste sig at være en god beslutning, idet Park Bio har fungeret siden, med en mindre modernisering i 1981. Park Bio har gennem mange år haft et godt lokalt stampublikum, og lever forhåbentlig mange år endnu.

Siden 1980’erne har ægteparret Therese og Søren Meinertsen ejet og drevet Park Bio.

