Konkurrence med LIV: lækker kurv til en værdi af 1000 kroner

Østerbro Avis har fået et nyt digitalt jeg. Nu hedder vi ØsterbroLIV. Det gør vi, fordi vi i endnu højere grad end tidligere vil være med til at skabe livet lokalt sammen med alle jer derude. Og vi glæder os til at komme i gang, så snart corona-krisen er ovre.

Kewin Busse fra Meny Nordhavn har i den anledning samlet en kurv med en masse lækker vin, gin og chokolade, som en af jer kan vinde. I kurven er der varer for 1000 kroner.

Vi siger tak for den fine gave, og så håber vi, at I alle sammen vil være med til at lave en masse LIV på Østerbro.

Sådan vinder du:

Lige herunder kan du tilmelde dig nyhedsbrevet og vælge Østerbro som din bydel, så trækker vi lod mellem alle dem, der deltager.

