Kirsebærtræerne: Springer ud uden fest

I omkring 15 år har det været et sikkert forårstegn at se kirsebærtræerne springe ud omkring april ved Langelinie.

Sådan er det også i år. Men noget er dog ikke, som det plejer. Siden 2008 har der været Sakura Festival med tusindvis af deltagere efter japansk skik for at fejre foråret og træerne.

På grund af at det for tiden er forbudt at holde store arrangementer, er det aflyst i år.

Men træerne kan folk naturligvis godt nyde, blot de følger de gængse anvisninger, som der ellers er i samfundet, med ikke at samles for mange og ikke at være for tæt på hinanden.

Politiet tager turen forbi Langelinie ind i mellem for at se, at dette bliver overholdt.

København fik de 200 kirsebærtræer som led i H.C. Andersens 200 års fejring i 2005.

Giveren var den japanske bager Mr. Seiichi Takaki, som var H.C. Andersen ambassadør og dansk konsul i den japanske by Hiroshima.

Der er dog god tid til at se de udsprungne kirsebærtræer, som plejer at blomstre til et stykke ind i maj. Festival eller ej.