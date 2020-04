Covid-19: Skulle det være en omgang fodtennis?

Under covid-19 har fodtennis fået et løft, og du kan spille fodtennis i behørig afstand.

Hvis du har behov for at dyrke en sport i behørig afstand er det måske fodtennis, du skal gå i gang med.

Hæng et net op

»Som udgangspunkt træner vi indendørs, så lige nu er klubben lukket ned, men når det er sagt, er fodtennis en fantastisk mulighed for at spille bold med dine nærmeste i behørig afstand,« siger Camilla Friberg, der er projektleder for Fodtennis Danmark.

»Det er bare at hænge et net op nede i din gård eller have, finde en bold og så i gang,« siger Camilla Friberg og griner.

Andre nyheder

Camilla fortæller, at fodtennis igennem, de sidste par år har fået flere medlemmer. En af måderne, hvor medlemmerne er kommet på, er via fællesskabsplatformen Boblberg, hvor Camilla har en bobl, der selvom den er over et år gammel, stadig får nye medlemmer.

»Min bobl var kun få dage gammel, da de første henvendelser tikkede ind. Både mænd og kvinder viste stor interesse for at blive medlemmer i foreningen og for at komme forbi til en prøvetræning,« siger Camilla Friberg og fortæller, at der stadig kommer medlemmer via boblen.

Fodtennis er for alle

Det smarte ved fodtennis er, ifølge Camilla Friberg, at du i disse covod-19 tider er i behørig afstand til din modspiller – med mindre du selvfølgelige spiller double eller triple.

»Fodtennis er ligesom tennis, du bruger bare dine fødder i stedet,« siger Camilla Friberg og fortsætter: »Du må ramme bolden en gang, og bolden må ramme jorden to gange – også kan man lempe reglerne, så du for eksempel må puffe til bolden inden du sparker,« forklarer hun.

Skal man være god til fodbold for at spille fodtennis?

»Nej, det smarte ved fodtennis er, at man er på hver sin side af nettet, så der kan være en type regler på den ene side af nettet og andre, måske mere lempelige, på den anden side.

For eksempel har vi et medlem i klubben, en kvinde på 40 år, der aldrig havde spillet fodbold da hun startede, og hun fik lov til at puffe til bolden med hånden en gang inden hun sparkede,» fortæller Camilla Friberg og forklarer, at man altid kan ændre reglerne.

«Det smarte ved fodtennis er, at en på 13 år og en på 80 kan spille mod hinanden, og være lige,« slår Camilla Friberg fast.

– Hvorfor har I ikke rykket træningen udenfor?

»Det er svært at spille fodtennis i regnvejr, med mindre man virkelig er god, og da det danske vejr er ret uforudsigeligt, træner vi som udgangspunkt indenfor, så vi ikke hele tiden skal aflyse træninger,« forklarer Camilla Friberg.

Andre nyheder

Hvor i København?

Når covid-19 har sluppet sit greb om Danmark er der flere steder i København, hvor man kan spille fodtennis.

»Der er forskellige klubber, ud fra hvor gammel man er, og hvor god man er,« forklarer Camilla Friberg, og fortsætter.

»Og derfor er man ikke tilknyttet en klub på Østerbro, fordi man bor på Østerbro«, siger Camilla Friberg.

Hvis du har fået blod på tanden til en omgang fodtennis kan du kontakte Fodtennis Danmark på www.fodtennis.dk/ hvor du også kan læse om reglerne.

Har du en god ide til at skabe et nyt – måske corona-fællesskab eller udvide det du allerede har – i behørig afstand under covid-19, kan du oprette din egen bolb på bobleberg.dk