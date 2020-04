Børnefestibal er aflyst – opfordrer til at gemme billetterne til 2021

I lighed med en lang række andre må arrangørerne af den populære Børnefestibal også aflyse i sommeren 2020, hvor festivalen for børn skulle have fundet sted i Fælledparken 5. og 6. juni.

Festivalen har sit udspring på Østerbro i 2015 med østerbroeren Kalle Bremer som initiativtager, men havde efterhånden bredt sig til flere andre steder i landet. Alle arrangementer er aflyst.

»Vi havde ellers gjort os umage og set frem til at præsentere helt nye lege, nye venner, ny mad og ikke mindst ny musik. Det gemmer vi i hjerterne og i skuffen og lover, I ikke bliver snydt – til næste år,« lyder det i et skuffet opslag på Facebook fra arrangørerne bag Børnefestibal.

De opfordrer endvidere til, at folk gemmer deres billetter i stedet for at få dem refunderet, som også er en mulighed.

»Til alle jer der allerede har købt billet, vil det betyde meget for Børnefestibal, hvis I vil beholde jeres billetter – den gælder nemlig automatisk til Børnefestibal 2021. Så lover vi til gengæld, at begynde allerede nu, med at planlægge verdens bedste udgave af Børnefestibal.«