Vær medskaber af ny filmfestival: Hvordan oplever du coronakrisen?

Hvad sker der hjemme i stuerne hos de millioner af danskere, der sidder alene derhjemme?

Det kan du være med til at gøre os klogere på. Moviehouse Biografen lancerer nemlig en ny filmfestival, hvor du kan lave din helt egen film, som fortæller, hvordan du oplever livet under coronakrisen.

MovieHouse organiserer en jury af dygtige filmfolk, som udvælger 12 film blandt de indkomne forslag, og disse film vil blive vist i biografen, når landet igen åbnerop, og vi kan tage i biografen.

Manden bag Moviehouse Biograferne, Michael Obel, fortæller om, hvordan den ekstraordinære situation ændrer hverdagen for et hav af mennesker: »I medierne hører vi hele tiden om de syge, hospitalerne og smitten, men hvordan er det egentlig at den enkelte dansker oplever krisen? Det vil vi gerne høre mere om, og hvad er mere naturligt for os, end at opfordre til at bruge filmmediet, som jeg synes er det allerstærkeste til at fortælle en medrivende historie i lyd og billeder,« siger Michael Obel.

Der er brug for fællesskabet og de nærværende historier, og derfor inviterer MovieHouse alle med en mobiltelefon til at optage og fortælle lige præcis deres historie.

MovieHouse Biografen ligger på toppen af Eksperimentarim med udsigt over Øresund – og din film kan blive vist i disse fede rammer.

Din film, din historie

Du må lave lige præcis den film, du har lyst til: Om det er en selfie-film, en videodagbog, et portræt eller en fiktiv historie. Filmen skal bare fortælle, hvordan din verden ser ud i et corona-perspektiv.

Brug gerne alle virkemidler til at skabe en filmisk historie – klip den sammen på din computer, brug musik og alt, du synes præsenterer historien bedst.

Førstepremien er et gavekort på 5.000 kroner, andenpræmien et gavekort på 2.500 kroner og tredjepræmien 1.000 kroner til MovieHouse.

Det koster ikke noget at deltage, men du skal have alle rettigheder til at dele din film på nettet.

For mere info kontakt Micahel Obel på obel@obel.dk eller telefon 20200300.