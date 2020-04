Se videoklip: Coronatiden har skabt fællessang og bedre sammenhold i karréen

Siden 16.marts har beboerne i Kertemindegården, hvor mange boligforeninger er sammen i en fælles karré, sunget fællessang sammen hver aften klokken 19 fra altanerne.

»Dette har skabt et fællesskab og naboskab, som vi ikke har haft før. Vi kender nu hinandens navne og synger fødselsdagssange for hinanden eller sang til sølvbryllup,« lyder det fra Karen Duelund Guastavino, der selv er professionel musiker og blandt de aktive i fællessangen og -musikken.

»En af vores ældre beboere fra karéen blev indlagt på hospitalet for nogle uger siden, og vi var alle bekymrede for hende og glædede os over, da hun kom hjem igen og sang sammen med os fra sin altan,« fortæller hun.

Kertemindegården har lavet en intern facebookgruppe, hvor de sammen kommunikerer om aftenens fællessang.

Denne gruppe vil være en fremtidig kommunikationsplatform, hvor de sammen kan arrangere aktiviteter i gården til glæde for alle beboere.

»Dette naboskab er en stor gave i denne tid for både børnefamilier, som har det som deres daglige højdepunkt og især også for de ældre og lidt ensomme beboere, som har en social aktivitet at glæde sig med i denne isolerede tid.« mener hun.

Se videoer med sange fra Kertemindegården her, der er tale om numre fra Kim Larsens sangskat:

This is my life i Kertemindegården Fællessang i Kertemindevej i Kertemindegården, som der har været hver aften siden 16. marts. Har skabt en fællesskabs-stemning, der ikke var der før.