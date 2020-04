Afsked: Pip flyver fra reden

Efter næsten otte år i Østerbro Avis¿ spalter er det i denne uge sidste gang, at vi bringer den ugentlige satiriske tegning Pip. Siden foråret 2012 har fuglene kommenteret livet på Østerbro. Tegneren Katrine Clante fortæller om otte år med striben.

På side 2 i ugens Østerbro Avis er en tegning af fugle, som kommenterer livets gang på Østerbro.

Sådan har det været gennem næsten otte år, siden tegnestriben Pip første gang var i avisen 23. maj 2012.

Men Pip vender ikke tilbage mere. Det er ingen hemmelighed, at coronakrisen også har konsekvenser for Hovedstadens Mediehus, som Østerbro Avis er en del af. Det betyder besparelser, og derfor siger vi desværre farvel til Pip, som vi har været så glade for som en ugentlig alternativ kommentar til dagsordenen i bydelen.

Det er både vemodigt, men samtidig giver det også anledning til at høre om udviklingen på Østerbro og i avisen fra fuglene gennem deres tegner Katrine Clante, som her fortæller, hvorfor hun besluttede sig for, at fugle skulle være de gennemgående karakterer, dengang hun aftalte med Østerbro Avis at levere en ugentlig stribe.

»Jeg har kunnet tillade mig at sige meget mere med dyr som karakterer, end jeg ville have kunnet gennem mennesker. Læseren kan i højere grad selv afgøre hvem historien handler om. Jeg synes desuden, fugle er både smukke og sjove og ret nemme at tegne. Og så er der jo fugle over alt på Østerbro med alt det vand og mange forskellige slags. De lever deres eget frie liv, men ret tæt iblandt os, her midt i storbyen, det er da fascinerende,« fortæller hun og stiller endvidere selv et spørgsmål:

»Kunne jeg have fortalt gennem hunde? Katte? Rotter? Nej, det går slet ikke. Fugle var det bedste valg, og jeg er aldrig blevet træt af at tegne og fortælle historier gennem dem, tværtmod er jeg stadig mere fascineret af at iagtage deres gøren og laden og omforme det til historier. Historier der også afspejler os mennesker.«

Klog, sjov og sød

Katrine Clante nævner, at fuglene afspejler forskellige personligheder og også flere sider af en person. Hun fortæller, at det ikke er hendes stil at give tegningerne en stor satirist grovfil.

Hun vil hellere skildre nuancer og se tingene fra flere sider.

»Inden i mig er de alle sammen, både den naive og enfoldige and, den selvhøjtidelige due, den vilde krage og den sortsynede enspænder hejren, som altid prøver at sige noget dybt gennem gamle citater,« siger hun og på spørgsmålet om, hvad en Pip skal indeholde, svarer hun:

»En Pip-stribe skal handle om noget der vedrører Østerbro, og æstetikken skal være i orden. Hvad angår historien, skal den være både klog, sjov og sød. Ok. Hvis det ikke går, så bare klog. Eller sjov. Eller sød.«

Den første Pip-stribe fra maj 2012 beskriver byggeriet af metroen, som lige var gået i gang. Og netop anlæggelsen af metro og Nordhavnsvej, som begge er blevet færdige inden for de sidste par år, og andre store byggeprojekter, er noget som er gået igen, både i Østerbro Avis’ artikler, men også i Pip.

»I de otte år har der været så sindssygt meget byggerod og larm med Nordhavnsvej, metro, skybrudstunnel og hele Nordhavnskvarteret og diskussioner om endnu flere byggeprojekter, store omvæltninger for byen, og det er virkelig mange trælse ting, man blev udsat for som nabo. Det har været en hjertesag for mig at være solidarisk med alle dem, der måttet finde sig langvarig larm og usikkerhed. Samtidig har jeg har altid været fascineret af kraner, og dem har jeg da fået rig lejlighed til at tegne i Pip-striberne,« fortæller hun og nævner samtidig, at Østerbro er en mangfoldig bydel, som kaster mange temaer af sig.

»Det har været en spændende bydel at tegne for, jeg tror ikke der er andre bydele i København, hvor der er så meget diversitet. Østerbro har de store ting, som også er enestående hele for resten af Danmark: Rigshospitalet med helikoptere, Fælledparken som er centrum for 1. Maj, Parken, ambassaderne, FN-hovedkvarteret og den lille havfrue for at nævne nogle. Samtidig er det også helt småt og lokalt, med diskussioner om parkeringspladser i en enkelt lille gade, Linje 14’s stoppesteder og hundelorte på en lille plet græs. Vigtige emner for det sted hvor man bor eller bare færdes i dagligdagen.«

Fra sort/hvid til farver

Katrine Clante boede på Østerbro, da hun begyndte at tegne Pip. Undervejs er hun flyttet til Sydhavnen.

»Men jeg oplevede ikke, at det blev sværere at tegne for avisen. Tvært imod. Det er som om man ser et lokalområde i et lidt klarere lys, når man er på afstand. Man kan godt blive lidt hverdagsblind. Jeg kan også se mit nye hood i et klarere lys, når jeg i perioder har boet i udlandet. Det er vist dét, man kalder fugleperspektiv,« bemærker hun.

Udover at hun har boet på Østerbro, uddannede Katrine Clante sig i sin tid inden for visuel kommunikation her i bydelen.

Det var dengang Danmarks Designskole lå på Strandboulevarden, hvor der i dag er folkeskole.

På skolen var den herkende stil, at der skulle illustreres i sort/hvid eller i hvert fald med ganske få farver.

Det prægede også de første udgaver af Pip.

»Men jeg kan faktisk godt lide farver og har siden slået mig løs og brugt hele paletten. Jeg har lagt fortsat mere og mere vægt på æstetikken, det grafiske udtryk, detaljer og den samlede stemning, samtidig med at historien også skulle være der, så jeg har brugt mindst lige så meget tid på de seneste striber som dem fra 2012,« fortæller hun.

Katrine Clante Født 1973. Uddannet i visuel kommunikation fra Danmarks Designskole i 2003. Selvstændig illustrator siden dengang.

Hun har et meget alsidigt virke og illustrerer både for børn, unge og voksne og både for aviser, tidsskrifter og i bøger og for offentlige myndigheder, foreninger og interesse- organisationer – og meget mere.

Hun har modtaget Kulturministeriets illustratorpris, Pingprisen og arbejdslegater fra Statens Kunstfond.

Læs mere på: www.katrineclante.dk

Pip-striben afløste i 2012 en anden tegnet stribe i Østerbro Avis, nemlig 2100 Ø, som var i spalterne i årene 2006-2012. Den var tegnet af nu afdøde Werner Wejp-Olsen, der blandt andet var kendt for Momsemor og Krimi-quiz.

Pas på vand, buske og træer

Pip er kun en lille del af Katrine Clantes kunstneriske virke. Hun er både solokunster og er med i mange projekter sammen med andre.

I 2014 modtog hun Kulturministerets illustratorpris for den grafiske roman Pssst! i 2013, som hun udgav sammen med en anden østerbroer, forfatteren Annette Herzog.

Hun fik desuden fik Pingprisen for årets bedste børne/ungdomstegneserie. Netop den pris er opkaldt efter Storm P’s legendariske tegneseriefigur Ping, som var en pingvinskikkelse – så er vi tilbage ved fuglene.

– Har Pip en sidste hilsen til Østerbro?

»Alle fuglene er forskellige, men der er noget de alle sammen kan blive enige om: Pas på byens vand, buske og træer. Pip!«