1. maj: Staunings talerstol blev indviet i 1913 – og det var ikke af Stauning

Fællederne var i løbet af den sidste del af 1800-tallet blevet stadigt mere benyttet til forskellige møder og dyrskuer.

I denne periode begyndte arbejderbevægelsens traditionsrige møder på fællederne, og det var et af disse møder, der i 1872 førte til det berømte Slaget på Fælleden, som var en konfrontation mellem en gruppe arbejdere og politiet på Nørre fælled 5. maj 1872.

LÆS OGSÅ: 1. maj-arrangement aflyst i år, læs her

Fællederne og Fælledparken har siden været pladsen for større politiske møder i København , bl.a. de årlige grundlovsmøder 5. juni fra 1870’erne og 1. maj-arrangementer. I København foregår 1. maj i Fælledparken.

Andre nyheder

Sådan blev det, da politiet i 1890 forbød arbejderne at gå i demonstration på gaderne. Derfor mødtes arbejderne i stedet på Fællederne, og der var 1. maj-møder her år efter år i 1890’erne.

I en overgangsperiode brugte de socialdemokratiske arbejdere Søndermarken til 1. maj festplads (1902-05). Fra 1905 til 1912 benyttedes Rosenborg Have.

I 1913 stod den ny Fælledpark færdig, og 1. maj skulle igen fejres på Fælleden. En af nyskabelserne var en talerstol hugget ud i en kæmpe granitblok.

LO’s formand, Carl F. Madsen, var den første taler der samtidig indviede stolen. Talerstolen består af en stor let tilhugget sten, som blev fundet ved anlægsarbejdet i 1910. Hvidtjørnene rundt omkring den stammer fra samme tid.

Det var fra denne talerstol Thorvald Stauning under et 1. maj møde i midten af 1930’erne skulle have udtalt de berømte ord ”Stauning eller kaos”. Stenen er placeret op ad stien der forbinder Frederik d. 5. Vej og Øster Alle lidt syd for søen og Café Pavillonen.

Fra 1925 blev det almindeligt med to 1. maj-arrangementer Fælledparken, et socialdemokratisk og et kommunistisk. Under besættelsen blev alle 1. maj-møder og demonstrationer aflyst, men genoptaget efter krigen.

I 1970’erne havde 1. maj møderne mange arrangører og blev præget af politisk turbulens med dannelse af nye partier, organisationer og fraktioner.

Fælledparken lægger fortsat jord til 1. maj-møder med fagbevægelsen som arrangør og politiske taler, dog ikke i år i 130-året for det første 1. maj-møde samme sted, hvor arrangementet er aflyst på grund ad coronavirussen.

Andre nyheder

I 2019 blev 1. maj fornyet og blandt andet rykket tilbage til området med den »Staunings gamle talerstol«, som oven i købet blev taget i brug.

Det var dog ikke hovedtalerne, der talte derfra, men repræsentanter for ungdommen.

Østerbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv,

Bryggervangen 62

www.2100lokalhistorisk.dk