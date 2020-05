B.93 går glip af mesterskab fra 1928

Det lykkedes ikke for 92 år siden, og det lykkedes heller ikke nu. B.93 er ikke vinder af Danmarksmesterskabet i 1928.

Dengang sluttede de tre københavnerklubber B.93, B.1903 og Frem med samme pointantal. B.93 havde den bedste målscore og var bedst i indbyrdes opgør, men det afgjorde ikke mesterskaber dengang.

I stedet skulle der omkampe til, og da B.93 skulle repræsentere Danmark i en turnering i Norge, og B.1903 også havde aftalt andre kampe om sommeren, lod det sig ikke gøre, og der blev ikke kåret en mester.

En ekstra stjerne

Den aktive B.93’er Christian Winther, som blandt andet er stadionspeaker, kom på tanken tidligere i år og har henvendt sig til DBU om at få kåret en mester for det år. Enten kunne det være B.93, fordi de havde bedst målscore og var bedst i indbyrdes opgør og i øvrigt meldte afbud til omkampe dengang, fordi de havde lovet at repræsentere dansk fodbold. Ellers kunne der spilles omkampe med 92 års forsinkelse.

Ved et ekstra mesterskab kunne B.93 få en ekstra stjerne på trøjen, klubber får nemlig en stjerne ved fem mesterskaber, og med et ekstra mesterskab kunne B.93 nå op på 10 mesterskaber og dermed to stjerner.

DBU: Velovervejet grundlag

DBU er nu nået frem til, at der fortsat ikke skal kåres en mester for 1928.

»Det afgørende i denne sag har været, at DBU forud for forespørgslen allerede havde besluttet, at det ville blive en mesterløs sæson, hvis to ud af tre klubber ikke ønskede at medvirke til omkampene”, siger DBU’s formand Jakob Jensen til DBU’s hjemmeside og uddyber:

»Det er en beslutning, vi hverken kan eller vil ændre på. Det var et anderledes regelsæt, der gjorde sig gældende for næsten 100 år siden, men som sagt blev beslutningen truffet på et velovervejet grundlag, og derfor forbliver sæsonen 1927/1928 uden en dansk mester.«

Respekterer afgørelsen

I B.93 tager man afgørelsen til efterretning.

»Det havde været godt med en ekstra stjerne på trøjen og endelig få mesterskabet fra 1928, men vi respekterer afgørelsen. Nu må B.93 på banen sørge for at sikre det 10. mesterskab til klubben,« siger B.93’s kommunikationschef Claus Vandborg.

B.93 vandt sit niende og foreløbig sidste mesterskab i 1946.