Festival er aflyst: I stedet udgiver Kalle musik for alverdens børn

På linje med en lang række andre store arrangementer er BørnefestiBal, musikfestivalen for børn som har fundet sted på Østerbro siden 2015 og også har bredt sig til store byer i provinsen, aflyst denne sommer.

Men det betyder ikke, at bagmanden Kalle B, som selv er østerbroer, holder fri for musik for børn.

Under navnet Pippelipop udsender han i disse uger musik til alverdens børn på flere sprog, og i samarbejde med sangere som Peter Belli, Thomas Buttenschøn, Kaya Brüel Morten Remar og Julie Groove. Og sangene er både på dansk, spansk, tysk og engelsk. Det er jo ikke kun danske børn, der er præget af coronatiden, børn i andre lande kan også have brug for glad musik at synge med på for tiden.

Andre nyheder

Flere numre er udgivet, og i løbet af maj kommer blandt andet godnatsangen »Sol og måne« på tre sprog, og snart venter Duen – en duet med Thomas Buttenschøn.

Oplev sidstnævnte på spansk her i en børnesang i Pippelipop-projektet:

Rata Voladora Mucha gente le llama a la paloma “la rata con alas”. Quizás le falta una pata, tiene pocas plumas y solo encuentra viejas migas de pan. La gente se ríe de el…

Find flere videoer med Pippelipop på YuuTube her.