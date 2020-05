Befrielsen markeres hver for sig – og ikke i Mindelunden

Under normale omstændigheder er mindehøjtideligheden 4. maj i Mindelunden en travl aften. Her har der de sidste mange år mødt flere tusinder op for at ære mindet om de modstandsfolk som kæmpede for Danmark.

I år var mindehøjtideligheden 4. maj planlagt med ekstra stort program i anledningen af 75 års dagen for Danmarks befrielse. Sådan bliver det ikke, da coronapandemien tvinger os til at stå sammen hver for sig. Mindelunden lukker derfor til normal tid klokken 17.

Mindelunden er beliggende i det tidligere militære øvelsesterræn for Ingeniørkasernen i Ryvangen på det nordligste Østerbro. Fra 1943-1945 anvendte den tyske besættelsesmagt området som henrettelses- og begravelsesplads for danske modstandsfolk.

Andre nyheder

I sensommeren efter krigen – den 29. august 1945 – begyndte arbejdet med at etablere området som mindested. Knapt fem år senere, den 5. maj 1950, blev Mindelunden officielt indviet.

Hvert år ærer Mindelundet de faldne i Danmarks frihedskamp ved at tænde lys i vinduerne. I år opfordrer de alle til at dele et billede af jeres lys på Mindelundens Instagram eller Facebook #Mindelunden.