Lokal iværksætter sætter pris på gråvejret

Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, som man siger. Gråvejret betyder nemlig større salg for den lokale iværksætter Tine Land.

Hun fik under sin barsel en god idé til et produkt på et marked, man ellers kunne forvente havde nok iværksættere. Nemlig markedet for gear til børnefamilier.

Idéen opstod, fordi hun var træt af, at hun på sine barnevognsture skulle tage lufferne af og på, når hun for eksempel skulle rette på sønnen Walthers sut, tjekke sin telefon eller havde andre gøremål, der krævede hendes fingerfærdigheder.

Irritationen resulterede i nogle smarte handsker, man kan sætte fast på selve barnevognen eller klapvognen.

»Så kan man nemt lige tage hænderne op og i efter behov og uden så megen fumlen,« fortæller hun.

Tine Land er så vild med Østerbro, at hun har døbt handsken ’Østerbro Handsken.’ Hun har boet på Østerbro i syv år, men er oprindeligt fra Jylland.

Godt vejr er dårligt salg

Selvom den lokale iværksætter elsker solen og foråret, så betyder gråvejr et større salg for hendes lille virksomhed, hvor hun selv står for alt. »Man føler sig jo lidt skør, når man bliver småglad for de lidt koldere temperaturer. Vi har nok alle sammen ekstra brug for solskin i de her dage. Men jeg må jo bare erkende, at køligt vejr er godt for business,« fortæller Tine Land. Hendes virksomhed hedder ’Kong Walther’ og er opkaldt efter hendes søn Walther.

Østerbro Handsken kan købes på kongwalther.dk og i de to lokale forretninger Enula9 og Arvingerne på Østerbro.