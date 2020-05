Østerbroer vinder Masterchef 2020

Efter flere ugers kamp har de tre Masterchef-dommere, Thomas Castberg, Jakob Mielcke og Jesper Koch netop kåret vinderen af Masterchef 2020. Sara Schultz Giversen fra Østerbro kunne efter en intens finale hæve trofæet og kalde sig vinder af Masterchef 2020. Hun er 29 år, og til dagligt arbejder hun som salgsleder.

Med 55 point slog Sara Schultz Giversen de andre deltagere i en sæson, hvor niveauet har været meget højt. Udover at programmet handler om gastronomi, er madspild og bæredygtighed også på menuen.

Sara var oppe imod Isabella og Nanna. Alle tre masterchef-deltagere skulle præsentere deres finale-retter. Efter hver servering uddelte dommerne point fra 1-10 alt efter smag, udseende og niveau. De tre store ændringer gav spænding hele vejen, hvor intet var afgjort, før den sidste ret var smagt, og de sidste point var afgivet.

Sara har igennem hele sæsonen satset, været modig og ikke mindst udviklet sig i programmet. Hun har med sine sirlige, smukke og feminine retter vist, at hun har talent og en stor passion for gastronomi, skriver Nordic Entertainment Group, der leverer underholdningsprogrammer i Norden. Sara sikrede sig med sejren 100.000 kroner og retten til at kalde sig for vinder af Masterchef 2020.