Filosofisk førstehjælp til børn i coronatiden

Teater Hund & Co. har som andre teatre måtte aflyse forestillinger her i foråret. I denne uge optræder de igen, teatret er uden for på gasværksgrunden og for skolebørn og en filosof med ombord.

»Folk har forskellige personligheder og bliver bange for forskellige ting.«

»Jeg har været bange for bananer.«

Disse to udtalelser er to blandt mange fra børn i 3. klasse på Strandvejsskolen, der er i grønne omgivelser på gasværksgrunden lidt bag skolen en lidt kold forårsmorgen.

Her diskuterer de frygt med filosof David Larsson, efter skuespillerne Mette K. Madsen og Søren Bang har spillet roller som henholdsvis en næsten ligeglad og en overforsigtig type i coronatiden.

Filosofisk teater

Det er Teater Hund & Co, som er Østerbros bydelsteater for børn og unge, der, i stedet for at gå digitalt som så mange andre, i denne uge optræder for skoleelever med Filosofisk Førstehjælp , der er et udendørs filosofi-teaterprojekt, som skal hjælpe børn til bedre at forholde sig til coronatiden.

Men den udendørs optræden er det muligt, at børnene kan være i små grupper og med god afstand mellem sig.

Børn fra forskellige klassetrin mellem 0. og 5. klasse fra Vibenshus Skole, Strandvejsskolen og Øster Farimagsgade Skole deltager.

I løbet af halvanden time er der både dans, filosofi og mulighed for at stille spørgsmål og give bud på tingenes tilstand for skoleeleverne.

Børn skal undre sig

Teaterleder Methe Bendix fra Teater Hund og filosof David Larsson vil begge gerne være med til at give børn et mere nuanceret billede af vores tid lige nu og skabe rum for deres undren og filosofiske tanker – særligt i forhold til det at være bange.

Og specielt t i denne tid hvor frygt for både sygdom, økonomi og arbejdsløshed fylder meget.

Ønsket er, at alle vil gå fra oplevelsen med et lettere og varmere hjerte – og en udvidet ånd.

»Der er ikke noget, der er sort og hvidt. At støtte børn i at turde blive ved med at undre sig, og at kunne forholde sig til livet på en åben og filosoferende måde, tror vi er den største hjælp, vi kan give dem lige nu,« lyder det fra teaterleder Methe Bendix.

Akkurat som Teater Hund & Co. er filosoffen David Larsson også knyttet til Østerbro. Han driver Filosofisk Praksis i Ryesgade.