Store bededagsaften: Hveder uddeles i eftermiddag på Østerbrogade

Det er store bededagsaften i aften og tradition for at gå på voldene. Kastellets store arrangement er naturligvis aflyst i aften, men alle kan selvfølgelig spise de traditionelle hveder derhjemme.

Og du kan sikre dig en hvede på vej hjem, hvis du lægger vejen forbi Sankt Jakobs Kirke på Østerbrogade 59 i eftermiddag.

Sognepræst Mia Rahr Jacobsen deler friskbagte hveder ud mellem klokken 15 og 17. Kirken meddeler, at de er pakket sikkert i poser med en lille bededagsbøn og en kærlig hilsen.

Store Bededag, som er i morgen, er en særlig dansk helligdag, som blev indført i 1686 af biskop over Sjælland, Hans Bagger, og han kaldte dagen »Ekstraordinær Almindelig Bededag«. Dengang var flere bededage i løbet af et år.

Traditionen med hveder begynder med, at bededagen blev indvarslet allerede aftenen før, når kirkeklokkerne ringede som et signal til, at kroer og forretninger skulle lukke.

Alle skulle faste, indtil gudstjenesterne var afsluttede, og i øvrigt afholde sig fra arbejde. Det gjaldt også bagerne, som derfor kunne levere friskbagt brød dagen efter og derfor bagte de hvedeknopper aftenen før, som folk kunne spise lune eller varme op dagen efter.

Efterhånden blev det så en tradition at spise hveder aftenen inden helligdagen: storebededagsaften.

Samme aften blev det også en tradition at gå på de københavnske volde denne aften. Derfor holder Kastellet normalt, men ikke i år på grund af coronatiden, et store arrangement med blandt andet musik og fremvisninger og naturligvis med mulighed for at købe hveder.

Kilde: Folkekirken