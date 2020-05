Pris til lokale idsjæle udskydes til efteråret

På grund af coronakrisen er uddelingen af Østerbro Kulturpris udskudt fra foråret til september. De seks nominerede er fundet.

EM, OL, maraton og 1. maj er nogle stykker af mange aflysninger og udsættelser som følge af coronakrisen.

Østerbro Kulturpris, hvor en lokal forening, netværk eller initiativ hver år modtager en pris på 30.000 kroner til et festligt arrangement i Krudttønden, er også blevet udskudt.

Kåringen har hvert år siden 2013 fundet sted i april, men den er i år udsat til 23. september.

Gør noget særligt

Det er Kultur Ø, som er Københavns Kommunes samlede organisation for fritids- og kulturinstitutioner på Østerbro, der uddeler prisen, som altid overrækkes af den siddende kultur- og fritidsborgmester i København.

Samarbejdspartnere er Danske Bank Østerbro, som sponserer prisen på 30.000 kroner, og Østerbro Avis.

Østerbro Kulturpris uddeles til en forening, netværk eller initiativ, som har gjort noget særligt for at styrke kulturen og fritidslivet til glæde for alle dem, der til daglig bor og lever på Østerbro.

De nominerede er…

Vinderen findes til september, men det kan allerede nu afsløres, hvem de seks nominerede til årets pris er:

Boldklubben Skjold – for at have brudt grænsen for, hvad idrætsforeninger kan gøre med sociale aktiviteter for blandt andet børn, ældre og endda tilknytning af en kunstnerisk konsulent.

Københavns Håndboldklub – for at have skabt kolossal medlemsfremgang blandt Østerbros børn og unge med frivillige kræfter, som gør en helt unik indsats.

Think.dk – har etableret et særligt kulturhus i Æbeløgade med vægt på bæredygtighed og inddragelse, hvor alle kan komme og bidrage.

Vennepunkt – nyt udstillings- og projektrum på Vennemindevej for kunst og kultur, som involverer borgerne, blandt andet børn.

Østerbro Billedskole – for at gøre en fantastisk arbejde med at introducere børn til billedkunst.

Østerbro Musikskole – for at udbrede musikundervisning på højt niveau til børn på Østerbros folkeskoler efter skoletid.

Seks i stedet for fem

Opmærksomme læsere vil måske tænke, at der er flere nominerede, end der plejer at være.

Det er korrekt. I år har vi seks i stedet for fem. Det skyldes coronatiden, hvor vi i priskomitéen ikke har kunnet mødes fysisk og forhandle mundtligt.

Derfor har vi sendt vores skriftlige bud, og det endte med seks nominerede. I stedet for at pille en fra, mente vi, at det giver god mening i år at have en ekstra nomineret, da kultur- og fritidslivet er hårdt ramt af coronasituationen, derfor vil vi gerne give ekstra opmærksomhed til et navn mere end sædvanligt.

I priskomitéen sidder repræsentanter fra Kultur Ø, Danske Bank Østerbro og Østerbro Avis samt kultur og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Alt).

Jane Sandberg fra museet Enigma på Trianglen og Emmet Feigenberg, direktør for Østerbro Teater er også med i komitéen som repræsentanter for kulturlivet på Østerbro.