Drive-in: Oplev John Travolta både som dansekonge og som gangster

Kulturkajen Docken på Færgehavnsvej 35 i Nordhavn fortsætter med at vise musikfilm, som man kan se fra sin bil, i stedet for de koncerter, som ellers skulle være holdt her i foråret.

På lørdag 16. maj klokkken 17 vises ”Grease” fra 1978 med John Travolta og Olivia Newton-John i hovedrollerne.

Filmen blev en verdenssucces og bekræftede John Travoltas position som superstar efter hans store gennembrud med Saturday Night Fever. Olivia Newton-John havde praktisk taget ikke nogen erfaring med skuespil før Grease. Filmen vises fra storskærm, så publikum skal bare sætte jer godt til rette i jeres egen bil, som man altså ikke må forlade.

Andre nyheder

Dørene åbner klokken 16.30. Filmen begynder klokken 17 og slutter klokken 18.50.

Senere på aftenen vises den storslåede film om supergruppen Queen: Bohemian Rhapsody. Den er dog allerede udsolgt.

Du kan købe billetter til Grease her

Og apropos John Travolta så kan du opleve ham som gangsteder søndag den 17. maj klokken 21.15 til en anden drive-in-forestilling i Nordhavn. Her vises 1990‘er-klassikeren Pulp Fiction ved Tunnelfabrikken, Nordsøvej 11.

På dette sted begyndte Det Danske Filminstitut at sende drive in-film i begyndelsen af maj kombineret med, at man i sit køretøj spiser et måltid fra Meyers. Denne film- og madrække fortsætter frem til 22. maj med film som blandt andet Breakin the waves, Den gode, den onde og den grusomme og Thelma & Louise.

Billetter og omtale her