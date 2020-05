Svanemøllestranden er gjort bikiniklar

Der har været store maskiner frem og tilbage og afspærringer på Svanemøllestranden det seneste stykke tid. Det skyldes, at Københavns Kommune har fjernet tang og skubbet sand tilbage på rette plads, så stranden er klar til sommersæsonen.

Byen bliver sommerklar

Selvom temperaturene ikke ligefrem er særlig sommeragtige lige nu, så går kommunen rundt og gør byen sommerklar og strandbesøgsklar.

Under første etape af arbejdet blev der fjernet tang ti meter ude i vandet. Tangen blev samlet i bunker på stranden for at lade vandet løbe væk, og siden er bunkerne blevet kørt til kompostering for til sidst at blive genanvendt på landbrugsjord. Alt i alt er der fjernet omkring 50 tons tang fra Svanemøllen Strand gennem de seneste par uger.

Gennem vinteren har vind og vejr blæst sandet rundt omkring, og meget er havnet på strandpromenaden. Derfor har anden etape af arbejdet været at genskabe strandens sædvanlige udtryk. Det har betydet lidt af et særsyn for de lokale. En bulldozer har nemlig skubbet sandet tilbage på rette plads, så stranden igen er indrettet som en lækker strand.

Arbejdet er mu færdiggjort, og når temperaturene stiger, så er Svanemøllen Strand klar til en masse strandbesøg.