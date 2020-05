Helligdag på vej, og kirkerne er åbne: Fest for hele folket

Kirkerne åbner igen i denne uge – lige til Kristi himmelfartsdag. Præsterne i Kildevældskirken beskriver genåbningen her.

Af Rikke Vedel Hansen og Lisbeth Juhl Jørgensen, præsterne i Kildevældskirken

Der var engang et folk, der ventede. De ventede med tålmodighed og med stor bekymring. Og der var meget at være bekymret for. For hvad nu hvis verden for altid ville være så forandret, at de ikke ville kunne genkende den? Men det trak også i dem.

De glædede sig til atter at komme på restaurant og få forkælet deres smagsløg. Det trak i dem for at komme i IKEA og få de funktionelle møbeldesign. Aldrig havde storcentrenes mangfoldige udbud virket mere lokkende, ja det var næsten magisk at tænke på, at Magasin igen kunne slå dørene op.

Andre nyheder

Stå sammen hver for sig

I ventetiden havde folket dog lært noget. De havde lært at stå sammen hver for sig. De havde lært at holde afstand, også selvom det indebar visse afsavn fra det, de var vant til. De havde lært at hjælpe hinanden, de havde lært at tale og synge sammen hver for sig.

Måske var de i virkeligheden blot kommet i tanker om noget, de altid havde haft, men som de bare havde glemt? Noget, som altid havde været der? De havde genopdaget betydningen af kontakt, samtale, åbenhed og nærvær.

Langsomt begyndte grænserne at blive udvidet. Flere kunne samles, skolerne blev åbnet og børnene måtte atter lege sammen på kryds og tværs. Men landets grænser var endnu ikke åbne.

Folket så frem til at kunne komme ind over grænserne, dog uden at bryde hinandens grænser.

Atter fælles fællessang

Da kirkens døre endelig kunne åbnes, samtidig med resten af samfundets, var folket ventet med stor længsel. At det så netop var Kristi himmelfartsdag, hvor kirken fejrer, at Jesus for til himmels og sprængte alle grænser mellem himmel og jord – det var kun den smukkeste symbolik.

Nu kunne fællessangen atter være fælles. Ordet kunne atter lyde om ham, der samler på tværs af alle skel og dog bryder alle grænser. Både dem mellem mennesker og dem mellem Gud og mennesker. For han havde aldrig interesseret sig for afstandsbedømmelse. Tværtimod. Han talte aldrig kvadratmeter, når han kom folk i møde.

I kærlighedens navn

For ham var alle værd at gå over grænser for, ja hvis der var noget, han lærte os, så var det at gå over grænser i kærlighedens navn.

Andre nyheder

Da han på denne dag forlod disciplene for at fare til himmels, efterlod han dem ikke alene, men med budskabet om at gå ud i verden med denne kærlighed for øje.

Og det gjorde de. Og det skal vi også gøre. For det er stadig et godt budskab. Ikke mindst i en verden, som vores, der lige nu er forandret og dog den samme. For også vi ser ind i en fremtid, hvor vi skal vænne os til at stå sammen på en ny måde.