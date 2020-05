Østerbro Bibliotek tilbyder mindfulness til seniorer

I maj og juni tilbyder Østerbro Bibliotek i samarbejde med Dorte Olivarius Koustrup fra Mind the Busy Mind ugentlige online-meditationer for seniorer – hver torsdag.

I disse coronatider fylder angst, ubehag og ensomhed måske mere end normalt, og måske især blandt mange ældre.

Det kan være svært at tænke klart og være venlig mod os selv og andre, når angst og ensomheden tager over, skriver Dorte Koustrup.

Østerbro Bibliotek tilbyder derfor de ugentlige meditationer for seniorer med det formål at skabe et sted, hvor man sammen kan kultivere ro, fred og samhørighed.

Det hele foregår på portalen Zoom, hvor der både undervises i mindfulness, men hvor der også er plads til at dele oplevelser med hinanden.

Første gang er torsdag 21. maj fra 11 til 12. Sidste gang er torsdag 25. juni.

Linket til sessionen er:

