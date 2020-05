Protest mod tvang og kontrol: Tag til brunch og demonstration i Fælledparken

Organisationen ’Den Røde Tråd’ inviterer til brunch og demonstration søndag 31. maj klokken 11-15.

Den Røde Tråd er en frihedsbevægelse, der søger at oplyse og informere med upartiske fakta. Organisationen ser sig selv som borgerrettighedsforkæmpere, der går ind for frihed, ansvar og sundhed.

Med demonstrationen ønsker de at italesætte og protestere mod, hvad de har oplevet som drakonisk kontrol, tvang, skjulte dagsordener, manipulation og propaganda i medierne. Særlove vedtaget i forbindelse med coronakrisen indeholder både brud på rettigheder og frihed, mener organisationen, og de ser derfor gerne at disse love tilbagetrækkes.

Særligt særlovens punkter vedrørende mulig Covid-19 tvangsvaccination af særlige risikogrupper er fokus:

»Vi bakker op omkring dem, som ønsker at tage imod vaccinen og støtter samtidig retten til atter at kunne bestemme over egen sundhed og krop og derved kunne sige »nej tak« til en vaccine og behandlingsmetode,« skriver Den Røde Tråd i deres facebookevent til den kommende demonstration.

Den Røde Tråd opfordrer til, at man tager en madkurv, kaffekande og et tæppe under armen og slår sig ned i Fælledparken til brunch og demonstration.

Du kan læse mere om demonstrationen på Den Røde Tråds facebookevent.