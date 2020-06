Nu kan du kontakte kommunen direkte, hvis du ser hærværk på Ib Spang Olsen-værket

For nylig skete der en tiltrængt fornyelse af Ib Spang Olsens karakteristiske værk, som skildrer Frihavnen i tyverne og trediverne i jernbaneviadukten i Østbanegade for enden af Nordre Frihavnsgade.

Der blev sat helt nye plader op som erstatning for de oprindelige og nedslidte fra 2007. Der gik ikke lang tid, før det første stykke hærværksgraffiti atter blev sat op på værket.

Københavns Kommunes beskæftigelses- og integrationsforvaltning oplyser, at det vil blive fjernet den kommende uges tid.

Og nu har den forvaltning, som har ansvaret for Ib Spang Olsen-illutrationen, indgået en aftale med teknik- og miljøfoirvaltningen, som fremover skal holde øje med værket på deres vanlige ruter og står for afrensningen.

Andre nyheder

Borgerne kan melde ind via »Giv et praj« på Københavns Kommunes hjemmeside eller en app’en eller via mailen graffiti@tmf.kk.dk, så ryger meldingen videre til leverandøren af graffititjenesten, som skal håndtere problemet.

Grunden til det ikke er sket tidligere, er at Københavns Kommune glemte, at de havde indgået en aftale om at vedligeholde værket, som er på Banedanmarks areal. Det gjorde Østerbro Avis kommunen opmærksom på, og derfor blev renoveringen sat i stand.

Læs om renoveringen af Ib Spang Olsen-værket her