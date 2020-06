Heunickes Østerbro: Efter en tur på værtshus vidste jeg, at her er godt

Østerbro Avis har gået en tur med sundhedsminister Magnus Heunicke i Fælledparken. Han flyttede til Østerbro for næsten fire år siden og er blevet positivt overrasket over bydelen.

Det er første gang siden, at Danmark åbnede gradvist igen, at sundhedsminister Magnus Heunicke (S) er i Fælledparken, da Østerbro Avis møder ham til en interviewaftale ikke langt fra hjemmet på Østerbrogade.

Han er begejstret over det liv, som der er i parken.

»Når jeg går en tur sammen med familien, er det typisk i Fælledparken, og der sker altid noget nyt,« fortæller han og peger begejstret på de mange forskellige aktiviteter i parken.

»Men helt ærligt så er det ikke så meget tid, jeg har til slentreture på Østerbro,« som han udtrykker det og tilføjer:

»Min børn har set mig mere på tv end derhjemme de sidste par måneder. Det skal der naturligvis også laves om på. Normalt plejer jeg at lave aftensmad derhjemme, og så kan der være noget arbejde bagefter, men det har ikke været muligt på det seneste.«

Tilværelsen som politiker og særligt som minister er altid travl, men perioden siden februar, hvor covid-19-virussen kom til Danmark, har været uden sammenligning med noget andet.

»Jeg har arbejdet alle dage og i alle vågne timer,« siger han.

Som at kaste pil på et kort

På turen gennem Fælledparken passerer vi symbolsk de hvide testtelte, og naturligvis taler vi om udviklingen de seneste måneder, men temaet for samtalen er det Østerbro, som Magnus Heunicke har boet på med sin familie gennem det seneste cirka tre og et halvt år.

I 2016 valgte han og hustruen Nina Groes at flytte fra Magnus Heunickes barndomsby Næstved, som han repræsenterer i folketinget gennem sin opstillingskreds.

De havde begge arbejde og karriere i København, og det var svært at harmonere pendlerlivet med at have to børn. Derfor flyttede de til hovedstaden.

»Så det var lidt af en chance, det var ret vildt at skulle se på sådan en storby udefra. Hvor skal man flytte hen? Hvad for en bydel skal man flytte til? Det var – helt ærligt – rimeligt tilfældigt, at det blev Østerbro. Nærmest som at lukke øjnene og kaste en pil på et kort,« siger han.

En tur i Bassinet

Østerbro har overrasket den socialdemokratiske politiker positivt.

»Jeg må bare sige, at vi har ikke fortrudt et sekund, tværtimod, det er virkelig gået op for os, hvor hyggelig en bydel, at Østerbro er. Det er en by i byen, hvor man lynhurtigt begynder at kende folk, og der er en rummelighed. Østerbro har sit eget tempo og sine egne kendte personer i gadebilledet, som man hilser på og er på nik med, det kan jeg rigtig godt lide.«

På trods af han havde arbejdet i København i mange år og endda også boet i hovedstaden tidligere, har det overrasket ham positivt.

»Selvom jeg har arbejdet i København som folketingsmedlem og minister gennem nu 15 år, var jeg var nervøs for, om folk gik i et med gadebilledet. Men sådan er det ikke,« fastslår han og fortsætter:

»Jeg kan godt lide charmen ved, at man lige kender en bestemt butik, og den nye ekspedient der og det sted, hvor der laves den gode kaffe, og dem der laver noget nyt, og man støtter op om det.«

– Er det noget som er kommet bag på dig ved Østerbro?

»Ja, jeg vidste det ikke, jeg anede ikke, at det var sådan, det var, og det siger jeg med begejstring i stemmen,« siger han og nævner et konkret eksempel:

»Jeg kan tydeligt huske, at en af den første gang, at jeg havde nogle venner med på værtshus. Jeg tænkte, om der mon er brune værtshus på Østerbro? og det er der, fandt jeg ud af. Og vi kom ind et sted, og der sad én og spillede en Kim Larsen-sang. Det var simpelthen så overhyggeligt. Jeg tror, at det var på Bassinet (værtshus i Nordre Frihavnsgade, red). Jeg har nu ikke tid til at gå så meget på værtshus. Det kunne være hyggeligt at gøre,« siger han.

»Det er sådan nogle små oplevelser, som der har været mange af. Jeg vidste efter det, at det her det bliver godt. Der var en så god stemning, og jeg var lige flyttet ind. Så var det bare velkommen til! Det var fandme’ hyggeligt,« siger han.

Spot en kendt på Strøget

Da Magnus Heunicke flyttede til Østerbro havde han allerede været folketingspolitiker i mere end ti år, og undervejs blandt andet politisk ordfører for Socialdemokratiet og transportminister, men han mærkede ingen særlig opmærksomhed omkring det.

»Jeg kan huske, at da jeg boede i Næstved som stor dreng og kom ind til København med nogle venner, så legede vi »spot en kendt« på Strøget. Det er ikke noget, man som københavner for alvor går op i,« konstaterer han.

På Østerbro er man vant til at møde skuespillere, forfattere, musikere og politikere i gadebilledet.

Dog har han oplevet en forandring de seneste par måneder, men på en positiv måde.

»Jeg vil så sige, at i den tid vi er i nu, hvor vi har epidemi, har jeg oplevet mange, som er stoppet op og sagt thumbs up og tak for indsatsen. Virkelig mange. Det har været rigtig rørende og en dejlig oplevelse, at folk har følt, at vi er på samme hold i denne her tid og har tilkendegivet det, når jeg er gået forbi. Det har jeg aldrig prøvet før, og det kan man altså også i København og på Østerbro,« siger han.

Konspirationsteori

Magnus Heunicke har ikke oplevet negative kommentarer i gadebilledet.

Derimod kan der være ubehageligheder på sociale medier.

Han har det fint med, at nogle kan være uenige med ham i regeringens strategi, men en gruppe vaccinemodstandere har en konspirationsteori, der ser ham som en del af en indflydelsesrig gruppe, der har plantet covid-19 for at undertrykke folk.

»Nogen mener, at der er en sammensværgelse, som jeg er med i, med Bill Gates. Jeg har aldrig mødt manden. Jeg har prøvet at skrive til dem, men det er som om, at de ikke gider at lytte,« fortæller han.