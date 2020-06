Østerbros caféliv får ny spiller

Trænger du til at rykke spilhyggen fra køkkenet og ned på en lokal café? Så er der godt nyt på vej.

Lørdag 13. juni klokken 10 åbner Café Quizz, der tilbyder et bredt udvalg af spændende spil til alle aldre, klassisk cafémad og kaffe fra Copenhagen Coffee Lab. Café Quizz er startet af østerbroeren Rita Andersen, der glæder sig til at starte op:

– Jeg har længe haft en idé om at åbne et hyggested på Østerbro, hvor alle aldre kan samles over et spil, spise noget dejligt mad eller bare nyde en drikke, siger Rita Andersen.

Dagens menu og kommende aktiviteter kan findes på www.cafe-quizz.dk. Café Quizz ligger på Nordre Frihavnsgade 76, 2100 København Ø.