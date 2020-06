Hendes hjerte banker for de usynlige skæbner på Østerbro

Skoleleder Maike Raahauge appelerer til, at både politikere, systemet og ikke mindst alle os borgere husker alle dem, som ikke lige passer ind i det mondæne billede af Østerbro.

Maike Raahauge bor på en del af Østerbro, hvor hun også er vokset op. Og så er hun skoleleder i en helt anden del af bydelen.

Hun har dermed været tilskuer til udviklingen på Østerbro fra første række, og i øvrigt også selv deltager i den, i over 40 år.

Maike Raahauge er bekymret over, om der fortsat vil være plads til skæve eksistenser på Østerbro i fremtiden.

Den dag i dag bor hun i den andelsforening ved Ribegade og Rothesgade, hvor hun også er vokset op.

Da hun var barn oplevede hun ikke det som et mondænt område.

»Vi spillede bold på gaden, og der var også skæve eksistenser i gadebilledet, folk sad på pladserne på godt og på ondt, og der var store hunde. Mængden af biler er siden dengang steget abnormt, og der er kommet masser af spisesteder. Nu er der fyldt med barnevogne og små hunde,« beskriver hun og supplerer:

»Da jeg gik i gymnasiet, gik jeg på værtshuset Olufs, nu er der en fancy restaurant, som jeg i øvrigt ret godt kan lide.«

Gruppen der ikke råber højt

Med et job som skoleleder beskriver Maike Raahauge som en del af »spelt-segmentet« på Østerbro, men hun har blik for, at ikke alle er en del af det. Og de mennesker ofte kan glemmes, både af os andre og af systemet og politikerne.

»Den gruppe råber ikke så højt. De bor i vores opgange, men vi ser dem ikke,« siger hun.

At hun ser dem mere end mange andre, skyldes i høj grad, at hun selv har haft det psykiatriske system inde på livet i sin egen familie.

Hendes afdøde far kom i begyndelse med psykiatrien i en moden alder, mens hendes bror har været en del af dette system gennem mange år.

»Der står i min brors papirer, at han har nulværdi for samfundet,« konstaterer hun.

Maike Raahauge har som pårørende blandt andet kastet sig ud i kampe for at bevare væresteder i København, som enten bliver lukket eller lagt sammen med andre. Hun mener, at det offentlige fokuserer alt for meget på arbejdsmarkedet i stedet for, at de skal have det godt og have et godt samvær med andre.

»Det bør ikke være arbejdsmarkedet, som er drivkraften, men fællesskabet, som kan være vejen til arbejdsmarkedet,« mener hun.

Som mor i København har hun selv været på barrikaderne i kampen mod besparelser på børneområdet. Men på et tidspunkt trak hun sig ud af kampen.

»Da der var besparelser var vi på gaden, så opdagede jeg, at pengene var taget fra de psykisk syge og gamle, og så skrev jeg ikke under mod besparelser næste gang. Det var jeg lige populær på hos alle dengang,« fortæller hun.

Pungen ved Østerport

I 2011 skrev hun bogen ’Pungen’, som i år er genudsendt som ’Stille jagt på Østerbro’.

Den beskriver netop mødet mellem det skæve og det mondæne Østerbro.

En psykisk syg mand finder en pung tæt ved Østerport og forelsker sig i den kvinde, som han forestiller sig, ejer pungen.

Da hun holder til i caféerne på det mondæne Østerbro, tvinger det ham til at forlade de røgfyldte brunger værtshuse på det Østerbro, han er tryg ved.

»Han ser byen og den udvikling, den har været igennem, og hvor lidt plads der er til ham,« siger hun og mener ikke, at bogen er blevet mindre aktuel, siden den blev udgivet for første gang for ni år siden – tværtimod.

Hun oplevede, at bogen vakte genkendelse hos andre østerbroere.

»Folk sagde: Jeg genkender ham, fra min Netto,« fortæller hun og understreger, at hovedpersonen er en fiktiv figur.

»I storbyen kan man gemme sig og forsvinde. Og han er en af dem, der alligevel klarer sig selv, først da ser han, at der er en anden måde at leve på, et alternativ, sætter det ham selv og hans egen situation i relief,« siger hun.

Kollega på vej ned af stolen

I sit eget job som lærer og nu som skoleleder gør hun også noget ud af at bryde tabuet om psykisk sygdom. Nørre Fælled Skole ligger ikke i den mondæne del af Østerbro, og her kan elever have problemer med hjemmefra i bagagen.

»Børnenes problemer løses ikke altid kun med noget ekstra matematik. Jeg sagde til en forælder til en skole/hjem-samtale, at jeg kunne forstå, at havde en psykiatrisk diagnose. En kollega var ved at falde ned af stolen, da jeg nævnte det, men hvis ikke vi skulle kunne, hvem skulle så?« spørger hun retorisk og nævner samtidig, at der skam også er psykiatriske diagnoser i den mere mondæne del af Østerbro.

Husk din skæve fætter

Udover Maike Raahauge mener, at udsatte grupper skal prioriteres højere politisk, opfordrer hun også os borgere til at interesse os noget mere for hinanden.

»Man behøver ikke at være ret skæv, men man kan hurtigt blive det,« siger hun med henvisning til, at folk der stikker en smule ved siden af, kommer til at gøre det endnu mere, jo mere de isoleres fra resten af samfundet.

»Så gå en tur med din skæve fætter, drik en kop te med ham eller inviter ham med til fødselsdagen. Vær i det hele taget venlig og høflig mod alle og sig hej til kassedamen,« lyder hendes opfordring.

Corona skabte et nyt »vi«

Foråret 2020 har stået i coronaens tegn, og selvom vi skulle være mere hver for sig, kom vi faktisk tættere på hinanden, er Maike Raahauges oplevelse.

»I virkeligheden har coronatiden været interessant. Folk skulede nærmest til hinanden i starten, men selv på det mondæne Østerbro så man folk gå rundt i joggingtøj og købe ind på mærkelige tidspunkter, og folk smilede til hinanden. Vi har lagt os lidt ud og ikke kommet i fitnesscentret. Folk har på en eller anden måde opdaget, at vi er i samme båd. Der er kommet en forståelse af at være isoleret,« siger hun.